Derbi sonrasında kendisine ve eşine yönelik sosyal medyadan gösterilen tepkiler nedeniyle Instagram hesabını kapatan Vaclav Cerny, “Burada önemli olan, kuru kalmayı da seçebilecekken kimin sizinle yağmurda duracağıdır. Bunu unutma!” mesajıyla son paylaşımını yapmıştı. Bu sezon 21 lig maçında 4 gol, 8 asistlik performans sergileyen Cerny’nin son dönemde yaşadığı düşüşün sebebinin, eşinin rahatsızlığı olduğu ortaya çıktı.



ZOR GÜNLER GEÇİRDİ



Eşi ciddi sağlık problemleriyle uğraşan Cerny’nin, bu süreçte moralinin bozuk olduğu ve aile olarak psikolojik anlamda zor günler yaşadıkları öğrenildi. Teknik direktör Sergen Yalçın ve yöneticiler, yıldız futbolcuyla yakından ilgilenirken, mental anlamda toparlanması adına büyük destek veriyor.



OYNAMAK İSTİYOR



Başkan Serdal Adalı da süreci bizzat takip ediyor. Cerny’nin eşi için tüm imkanlarını seferber eden Adalı’nın bu ilgisinden, Çek futbolcunun da çok memnun olduğu belirtildi. Cerny’nin yaşadığı sor sürece rağmen sahada olmak istediği ve teknik direktör Sergen Yalçın’ın da bu haftaki Gençlerbirliği deplasmanında yine ilk 11’de öğrencisine şans vereceği öğrenildi.