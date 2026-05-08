ODTÜ Bahar Şenliği’nde Türk bayrağı açan öğrencilere yönelik saldırıyla ilgili başlatılan soruşturmada 6 kişi gözaltına alındı. Görüntülerde saldırıyı başlattığı öne sürülen şüphelinin ters kelepçeyle gözaltına alındığı anlar dikkat çekti.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde düzenlenen 37. Uluslararası Bahar Şenliği’nde yaşanan olaylar sonrası başlatılan soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Türk bayrağı açan öğrencilere yönelik saldırıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı.

TRİBÜNDE GERGİNLİK ÇIKTI

Olay, 6 Mayıs’ta ODTÜ Stadyumu’nda gerçekleştirilen İlkay Akkaya konseri sırasında meydana geldi. Tribünlerde Türk bayrağı açan öğrenciler ile bazı gruplar arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen olaylarda fiziki müdahale yaşandığı görüldü.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bazı kişilerin “ODTÜ bizimdir bizim kalacak” ve “ODTÜ faşizme mezar olacak” sloganları attığı duyuldu. Görüntülerde ayrıca bayrağı açan öğrencilerin üzerine yüründüğü ve arbede yaşandığı anlar yer aldı.

İÇKİ ŞİŞESİ VE KEMERLE SALDIRI İDDİASI

Olay anına ait görüntülerde bazı kişilerin tribündeki öğrencilere içki şişesi fırlattığı öne sürüldü. Kayıtlarda bazı saldırganların kemer kullandığı ve tekme attığı anların da yer aldığı görüldü.

Sosyal medyada yayılan görüntüler sonrası kamuoyunda büyük tepki oluşurken, özellikle “ODTÜ’de Türk bayrağı açan öğrencilere saldırı” başlığı kısa sürede gündem oldu.

ŞÜPHELİ TERS KELEPÇEYLE GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan kişiler arasında, görüntülerde saldırıyı başlattığı öne sürülen İ.K. isimli şüphelinin de bulunduğu öğrenildi. Emniyet operasyonuna ait görüntülerde şüphelinin ters kelepçe uygulanarak etkisiz hale getirildiği görüldü.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın olayla ilgili soruşturmayı sürdürdüğü bildirildi.