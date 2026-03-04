ALANYA Emlak Komisyoncuları Derneği Başkanı Abdullah Tuncer, 7464 sayılı ve 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe giren “Konutların turizm amaçlı Kiraya Verilmesine” ilişkin kanun hakkında değerlendirmelerde bulundu. Tuncer, düzenlemenin kontrolsüz şekilde artan günlük kiralama uygulamasına çözüm getirme amacını taşıdığını belirterek, genel çerçevede kanunu takdir ettiklerini ancak iki önemli konuda revizyona ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

‘YÜZDE 100 MUVAFAKAT ŞARTI FİİLEN MÜMKÜN DEĞİL’

Tuncer’in en önemli itirazı, turizm amaçlı kiralama için getirilen yüzde 100 muvafakat şartı oldu. Bir konut sitesinde taşınmazını kiraya vermek isteyen malikin tüm komşularının onayını almasının pratikte mümkün olmadığını vurgulayan Tuncer, özellikle Alanya gibi turizm kentlerinde binli bağımsız bölüm sayısına sahip siteler bulunduğunu hatırlattı.

Bu büyüklükteki sitelerde tüm maliklerin bir araya gelmesinin dahi zor olduğunu belirten Tuncer, muvafakat oranının yüzde 50 seviyesine indirilmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kat irtifakı kurulmuş taşınmazların bu şarttan muaf tutulmasının önemine dikkat çekti.

‘YABANCI YATIRIMCI DUBAİ’YE YÖNELİYOR’

Kanunun mevcut haliyle uygulanmasının yabancı yatırımcıyı alternatif pazarlara yönlendirdiğini savunan Tuncer, özellikle yılda birkaç hafta konutunu kullanan ve kalan sürede kiraya vererek gelir elde etmek isteyen yatırımcıların Dubai gibi kira garantisi sunan bölgelere yöneldiğini söyledi. Bu durumun Türkiye’nin milyarlarca dolarlık potansiyel yatırım kaybına yol açtığını belirten Tuncer, halihazırda binlerce turistik konutun atıl durumda olduğunu dile getirdi.

‘SADECE A GRUBU ACENTELERLE SINIRLAMA SEKTÖRÜ ZORLUYOR’

Tuncer’in dikkat çektiği ikinci konu ise kiralama faaliyetinin yalnızca A grubu seyahat acenteleri aracılığıyla yapılabilmesi. Turizm amaçlı kiraya verilen taşınmazların, satış aşamasında Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi’ne sahip gayrimenkul firmaları tarafından pazarlanabildiğini hatırlatan Tuncer, kiralama sürecinde sadece A grubu seyahat acentelerinin yetkili kılınmasının sektörde bütüncül ve sürdürülebilir bir yapı oluşturmayı zorlaştırdığını ifade etti. Tuncer, düzenlemenin amacına ulaşabilmesi için uygulamada karşılaşılan sorunların dikkate alınması ve sektör temsilcilerinin görüşleri doğrultusunda gerekli revizyonların yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.



Kaynak: Turizm News