TURİZM sektörünün iki temel aktörü olan acenteler ve otelcilerin her zaman birbirine ihtiyaç duyduğunu belirten Özcan, savaşlar ve yeni yangın yönetmeliği gibi konularda sektör paydaşlarının şeffaf ve ortak bir yaklaşım sergilemesi gerektiğini ifade etti. Özcan, bazı seyahat acentelerinin yaşanan küresel gelişmeleri fırsata çevirmeye çalıştığını belirterek, özellikle fiyatların düşürülmesi yönünde baskı yapılması ve otellere yapılan ödemelerin geri alınmaya çalışılmasını eleştirdi. Bu tür girişimlerin otel işletmelerini zor durumda bıraktığını kaydetti.



‘TÜRKİYE GÜVENLİ BİR LİMAN OLMAYA DEVAM EDİYOR’

Bölgedeki tüm jeopolitik risklere rağmen Türkiye’nin turizm açısından güvenli bir destinasyon olmayı sürdürdüğünü dile getiren Özcan, şu değerlendirmede bulundu: “Türkiye’nin çevresinde yaşanan tüm gelişmelere rağmen turistler için güvenli bir liman olarak görülmesi çok önemli bir göstergedir. Bu süreçte sektörün lokomotifi olan acente ve otelcilerin birbirlerine destek olması gerekiyor.” Orta Doğu’daki gelişmelerin turizm hareketliliğini etkileyebileceğini ifade eden Özcan, bu süreçte bazı turist akımlarının Türkiye’ye yönelme ihtimali bulunduğunu söyledi.



‘FIRSATÇILIK GÜVEN İLİŞKİSİNİ ZEDELER’

Bazı seyahat acentelerinin yaşanan olumsuz gelişmeleri otelciler aleyhine kullanmaya çalıştığını belirten ALTİD Başkanı Özcan, bu yaklaşımın sektör içindeki güven ilişkisini zedeleyebileceği uyarısında bulundu. Özcan, bazı acentelerin operasyonel süreçleri zorlaştıran gerekçeler öne sürerek ödemeleri askıya aldığını ve otel işletmeleri üzerinde fiyatları düşürmeye yönelik baskı oluşturduğunu ifade etti. BU tür uygulamaların turizm sektöründe yatırım ve istihdamın önünde engel oluşturabileceğini vurgulayan Özcan, “Yaşanan olumsuzlukların otelciler için bir baskı unsuru olarak kullanılmaya devam edilmesi, ilerleyen süreçte otel işletmelerinin iş ortaklarını yeniden değerlendirmesine yol açabilir. Bu yaklaşımın sektöre hiçbir faydası olmayacağı gibi, böylesi bir tablonun kazananı da olmayacaktır” dedi.



‘ETİK ÇALIŞAN ACENTELERE TEŞEKKÜR’

Turizm sektörünün geçmişte çok daha zor dönemleri karşılıklı güven ve iyi niyetle atlattığını hatırlatan Özcan, aynı dayanışmanın bugün de sürmesi gerektiğini belirtti. Bu süreçte etik değerlere bağlı kalarak otelcilerin yanında duran acentelere teşekkür ederek, “İşini layıkıyla yapan acenteler bugün de yarın da birlikte büyümeye devam edeceğimiz en önemli partnerlerimizdir” diye konuştu.Açıklamasında küresel barış vurgusu da yapan Özcan, turizmin insanların özgürce seyahat edebildiği bir dünya ile anlam kazandığını belirterek şu ifadeleri kullandı: “Teknolojinin hızla geliştiği ve dünyanın adeta küresel bir köye dönüştüğü bu yüzyılda en büyük temennimiz, insanların hiçbir engelle karşılaşmadan özgürce barışın hakim olduğu bir dünyada seyahat edebilmesidir.

Kaynak: ALTİD BÜLTEN