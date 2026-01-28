Türkiye’nin güney sınır hattında, Alanya’dan bölgeye uzanan jeopolitik dengeleri sarsacak kritik bir gelişme yaşandı. Şam yönetimi ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasındaki pazarlık masasında "çerçeve anlaşması" çıktı. Ateşkesin uzatılmasının hemen ardından ikinci kez Şam’a inen SDG lideri Mazlum Abdi ve beraberindeki Rojava Heyeti, Esad rejimi ile el sıkıştı. Bölgedeki askeri haritayı yeniden çizecek bu uzlaşı, sınır güvenliği açısından Ankara’da da dikkatle takip ediliyor.

PETROL VE SINIR KAPILARI ŞAM'A GEÇİYOR

Varılan mutabakat, sahadaki güç dengesini kökten değiştiriyor. Anlaşmaya göre; Suriye Genel Güvenlik güçleri saatler içinde Haseke ve Kamışlı şehir merkezlerine giriş yapacak. Stratejik öneme sahip Semalka ve Nusaybin sınır geçişleri ile Rmeilan'daki petrol kuyularının kontrolü tamamen Şam hükümetine devredilecek. İçişleri Bakanlığı güçleri, hayati öneme sahip tesislerde ve sınırlarda bayrağı devralacak.

48 SAAT İÇİNDE ÇEKİLME BAŞLIYOR

Savunma Bakanlığı’ndan gelen "tüm operasyonları durdurun" emriyle sahada silahlar susarken, uygulama takvimi de netleşti. SDG milisleri, 48 saat içinde Amuda, Darbasiyah ve Malkiya gibi Kürt nüfusun yoğun olduğu bölgelere çekilecek. Suriye ordusu bu bölgelere girmeyecek; güvenlik, SDG bünyesinden oluşturulacak polis ve yerel kurumlarca sağlanacak.

SİYASİ PAZARLIK: VALİ VE BAKAN YARDIMCISI SDG'DEN

Anlaşmanın en dikkat çekici maddeleri ise idari paylaşım üzerine kuruldu. Haseke Valisi, SDG’nin belirleyeceği bir isimden atanacak. Ayrıca Suriye Savunma Bakanı'na, yine SDG tarafından önerilen bir isim yardımcılık yapacak. 18 Ocak mutabakatı uyarınca SDG unsurlarının Suriye ordusuna entegre edilmesi süreci devam ederken, ateşkesin 8 Şubat’a kadar uzatıldığı ortamda anlaşmanın uygulanmasına önümüzdeki iki gün içinde başlanacak.