Alanya’dan başlayarak İç Anadolu’nun dağlık bölgelerine uzanan 426 kilometrelik Isauria Yolu, doğa yürüyüşü ve ekoturizm meraklılarının ilgisini giderek daha fazla çekiyor. Projenin yürütücüsü olan profesyonel dağcı ve araştırmacı Mehmet Gültekin, rotanın tamamlanmasının ardından Türkiye’nin farklı şehirlerinden yürüyüş gruplarının Alanya parkurlarını keşfetmeye başladığını söyledi. Gültekin, Adana, Hatay ve Gaziantep’ten gelen 40 kişilik yürüyüş grubunun 6 Mart’ta Alanya parkurlarında üç günlük yürüyüşe başladığını belirterek, “Mart ayı içinde üç ayrı kulüp daha Isauria Yolu’nu yürümek için Alanya’ya gelecek. Bu yolun Alanya turizmi için değeri giderek artacak” dedi.



‘ISAURIA YOLU GELECEĞİN ÖNEMLİ YÜRÜYÜŞ ROTALARINDAN BİRİ OLACAKTIR’

Profesyonel dağcı, araştırmacı, yazar, gezgin, uzman Türkolog ve ekoturizm uzmanı Mehmet Gültekin, “2012’den bu yana keşif, işaretleme ve çalışmalarını yürüttüğüm Isauria Yolu trekking rotası geçtiğimiz yıllarda tamamlandı. Ayrıca bu rotanın kılavuz kitabı da tarafımdan yazılıp yayımlandı. Bu rota 426 kilometre olup Alanya, Gündoğmuş, Akseki, Bozkır, Hadim, Taşkent ve Ermenek ilçelerinden geçmektedir. Dolayısıyla Isauria Yolu; Antalya, Konya ve Karaman illerinden geçen bir rotadır. Bugüne kadar ülkenin farklı illerinden onlarca grup Isauria Yolu’nun Alanya parkurlarını yürüdü. Günden güne yürüyüşçü kitlesini artıran Isauria Yolu’nun, geleceğin önemli yürüyüş rotalarından biri olacağı kesindir. Isauria Yolu; başkent Isauria Vetus ve Isauria Nova’dan (Bozkır) Alanya, Side ve Mersin yönüne uzanan, Isaurialıların korsanlığa gidip geldiği yollardır. Ayrıca Alanya’yı yakından ilgilendiren Syedra’nın bir dönem Isauria toprağı olduğu da antik çağ eserlerinde geçmektedir. 6 Mart Cuma günü Isauria Yolu’nun Alanya parkurlarını yürümeye gelen Adana, Hatay ve Gaziantep’ten 40 yürüyüşçü, üç gün boyunca rotayı yürümüş olacak. Mart ayı içinde üç ayrı kulüp daha Isauria Yolu’nu yürümek için Alanya’ya gelecek. Bu yolun Alanya turizmi için değeri giderek artacaktır” ifadelerini kullandı. (Hatice NERGİZ)