HUZUR ARAYAN TURİST İÇİN TEK ADRES AKDENİZ

​Bölgedeki çatışma atmosferinin turist eğilimlerini doğrudan manipüle edeceğini belirten Barcın, tatilcilerin temel motivasyonunun "kesintisiz huzur ve güvenlik" olduğunu hatırlattı. Çatışma odağına yakınlığı nedeniyle risk taşıyan destinasyonlar hakkında kritik uyarılarda bulunan Barcın, şu saptamalarda bulundu: Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt gibi "huzur" konseptiyle öne çıkan bölgelere olan talebin bıçak gibi kesileceğini öngören Barcın, bu ülkelerin küresel ölçekte "yüksek riskli bölge" kategorisine gireceğini ifade etti.

Barcın, "Başta Mısır olmak üzere, hava sahası güvenliği endişesi yaşanan ve ulaşım ağlarında aksaklıklar görülen hiçbir lokasyon turistler tarafından tercih edilmeyecektir. Hava ulaşımının dahi riskli hale geldiği bir coğrafya, kriz sona ermeden bir seçenek olamaz" dedi.

​TURİSTİN YENİ VE GÜÇLÜ ROTASI: TÜRKİYE

​Muzaffer Barcın, özellikle son yıllarda pazar çeşitliliğine giden Rusya ve Ukrayna turist profilinin davranışlarına dikkat çekti. Bu kitlelerin son dönemde alternatif olarak Orta Doğu rotalarını da denediğini hatırlatan Barcın, bölgedeki "ateş çemberinin" bu trafiği yeniden ve daha güçlü bir ivmeyle Türkiye’ye yönlendireceğini savundu.

​"Bu yıl ciddi bir turist akını bekliyoruz. Türkiye'nin sunduğu istikrarlı güven iklimi, yeni arayışlar içindeki küresel turist için 'ana merkez' konumuna yükselecektir."

​‘BU BİR KARAMSARLIK DEĞİL STRATEJİK FIRSAT DÖNEMİDİR’

​Sektör paydaşlarının yaşadığı endişeleri rasyonel bulduğunu ancak panik havasının yersiz olduğunu belirten Barcın, Türkiye'nin jeopolitik konumunun turizmde büyük bir avantaja dönüşeceğini vurguladı: "Kimse bölgede savaş arzu etmez; önceliğimiz barışın tesis edilmesidir. Ancak reel politik bir gerçek var ki; Orta Doğu şu an ateş altında. Bu durum Türk turizmi için bir geri çekilme değil; aksine, çatışma riskinden kaçan turist kitlesinin rotasını mecburen Türkiye’ye kırmasıyla bir büyüme fırsatı doğuracaktır."

​MİSAFİRPERVERLİK VE HİZMET VİZYONU

​Açıklamasının sonuç bölümünde Türkiye’nin üzerine düşen sorumluluğun her zamankinden daha ağır olduğunu hatırlatan Muzaffer Barcın, profesyonel hizmet standartlarının korunması gerektiğini belirtti: "Bizlere düşen görev; ülkemize ilk kez veya yeniden gelecek olan misafirlerimizi en üst düzey standartlarda ağırlayarak, onları memnuniyetle uğurlamaktır."