TÜROFED başkanı değişiyor

ALANYA Turistik İşletmeciler Derneği’ni de (ALTDİ) büyünyesinde barındıran Türkiye turizm sektörünün en büyük sivil toplum örgütlerinden TÜROFED, 2005 yılında kuruldu. Türkiye'nin bütün bölgelerindeki otelleri temsil eden 15 bölge birliğinin oluşturduğu TÜROFED, 21 Aralık Cumartesi günü, Antalya'da seçimli olağan genel kurula gidiyor. 3 yıllık görev süreci bulunan TÜROFED'in son iki dönemdir başkanlığını yapan Osman Ayık, AKTOB'un genel kurulunda 30 Kasım 2019 günü itibarıyla görevinin sona erdiğini, 21 Aralık'ta yapılacak genel kurulda aday olmayacağını açıkladı.

KONSORSİYUM KARARI YENİ ADAY ÇORABATIR

TÜROFED'in temayülleri gereği de iki dönem etik kuralı uygulandığını belirten Osman Ayık, 15 birlikten oluşan TÜROFED'in yönetim kurulunun konsorsiyumuyla yeni dönem için başkan adaylığına iki dönem AKTOB başkanlığı da yapmış, TÜROFED'de başkan yardımcısı olarak birlikte görev yaptığı Sururi Çorabatır'ın adaylığı yönünde karar aldıklarını açıkladı.



'OTURDUĞUMUZ SANDALYELERE YAPIŞMADIK'

1984'de kurulan AKTOB'un üyeliği ve devamında yönetim kurulu, başkanlık gibi görevlerin ardından iki dönemdir de TÜROFED başkanlığı görevini üstlendiğini anlatan Osman Ayık, "Turizm sektörü sivil toplum örgütlerindeki faaliyetlerimi bu sene itibarıyla sonlandırıyorum. Bundan sonra aranızda arkadaşınız, dostunuz, bir turizmci olarak bulunacağım. Biz hiçbir zaman oturduğumuz sandalyelere yapışmadık, iki dönemi hiçbir zaman geçmedik. İki dönemimizi tamamladık ve gerektiği şekilde, kurumlarımızı layıkıyla yönetecek arkadaşlarımıza devrederek vazifemizi yaptık" dedi.

250'NİN ÜSTÜNDE DELEGE

Gençlerin kendilerine göre çok daha dinamik ve bu kurumları çok daha iyi noktalara taşıyacağına inandığını belirten Ayık, tüm Türkiye turizm sektörüne de teşekkür etti. Ayık, "15 bölge derneğimiz ve 250'nin üzerinde delegemiz var. Bölge derneklerimiz Kapadokya, Denizli, İç Anadolu, Batı ve Doğu Karadeniz, Güneydoğu Anadolu, Doğu Akdeniz, Alanya, AKTOB, Fethiye, Marmaris, Bodrum, Kuşadası, İzmir ve Güney Marmara" dedi.

SURURİ ÇORABATIR

İki dönem AKTOB başkanlığı, 12 senedir de TÜROFED'in yönetiminde görev alan yeni başkan adayı Sururi Çorabatır ise "Osman Ayık başkanımız döneminde başkan yardımcılığı görevi üstlendim. Yönetim kurulumuz birlikte karar vererek yeni dönem başkanlığı için beni uygun gördü. 21 Aralık günü gerçekleştirilecek genel kurulda delegelerimizin de takdir göstermesi durumunda başkanlığa adayım" dedi.

TÜREFED'E BAĞLI BİRLİKLER

Akdeniz Turistik Otelciler ve işletmeciler Birliği (AKTOB), Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD). Anadolu Turizm İşletmecileri Derneği (ATİD), Batı Karadeniz Otelciler Derneği (BAKTOD), Bodrum Turistik Otelciler İşletmeciler ve Yatırımcılar Derneği (BODER), Çukurova Turistik Otelciler Birliği (ÇUKTOB), Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD), Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK ), Fethiye Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (FETOB), Güneydoğu Anadolu Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (GATOD), Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB ), Güney Marmara Otelciler ve İşletmeciler Derneği (GÜMTOB), Kapadokya Otelciler ve İşletmeciler Derneği (KAPTİD), Karadeniz Otelciler Derneği (KATİD), Kuşadası Otelciler ve İşletmeciler Birliği (KODER).