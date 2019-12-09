Thomas Cook mağdurlarına 190 milyon Euro

İFLAS eden İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un mağdur ettiği insanlara bugüne kadar 160 milyon pound (190 milyon Euro) geri ödeme yapıldığı açıklandı. Şirketin İngiltere ayağının mağdur ettiği 215 bin kişiye ödeme yapıldığı, geçersiz başvuruda bulunan 85 bin kişinin başvurusunun ise reddedildiği açıklandı. Başvuruları onaylanan 215 bin kişinin içinde direkt borçlanma yoluyla satın alan 45 bin kişinin de bulunduğu belirtilirken, ayrıca depozitosuz direkt satın alan online talep sürecine girmeyen 45 bin kişinin ödemesinin de yapıldığı kaydedildi. İngiltere seyahat tarihinin en büyük geri ödemesi İngiliz Sivil Havacılık Otoritesi (CAA), geçerli başvuruların yüzde 60'ının işleme konduğunu belirtirken, şu ana kadar 160 milyon pound (190 milyon Euro) ödeme yapıldığına dikkat çekti.

Başvuruların içinde tam olarak açıklığa kavuşturulmayı bekleyen 40 bin dosya daha bulunduğu belirtilen CAA açıklamasında, İngiltere seyahat tarihinin en büyük geri ödeme sürecinin yönetildiğine dikkat çekildi.