Plajlardaki yüksek ücretlere Bakanlık müdahalesi geliyor
İç turizmde sıklıkla dile getirilen ve kamuoyunda geniş yer bulan plajlardaki yüksek ücretlere karşı Kültür ve Turizm Bakanlığı düğmeye bastı.
TURİZM 10.12.2019, 13:38
İÇ turizmde sıklıkla dile getirilen ve kamuoyunda geniş yer bulan plajlardaki yüksek ücretlere karşı Kültür ve Turizm Bakanlığı düğmeye bastı. Tatil yörelerinde açılacak halk plajlarıyla hem iç turizm canlanacak hem de yüksek ücretler tarihe karışacak. İç turizmde sıklıkla dile getirilen ve kamuoyunda geniş yer bulan plajlardaki yüksek ücretlere karşı Kültür ve Turizm Bakanlığı düğmeye bastı. Tatil yörelerinde açılacak halk plajlarıyla hem iç turizm canlanacak, hem de yüksek ücretler tarihe karışacak. Halk plajlarının ilkini Bodrum'da, ikincisini de Çeşme'de hizmete açan bakanlık, yeni halk plajları için de çalışmalarını sürdürüyor.
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