'Hedefimiz milyonları taşımak'

Ramazan ÖZDEMİR

SON olarak Alanya Belediyesi Yabancılar Meclisi tarafından 10. kez düzenlenen Alanya Uluslararası Noel Pazarı'nda stant açan 7/24 Transfer.com büyük ilgiyle karşılaştı. Şirket ortaklarından Serkan Günaydın, şirketin gelecek hedeflerini anlattı. Günaydın, “Biz Alanya’da havalimanı transfer hizmeti veriyoruz. Sektörün en büyük şirketiyiz. Aslında Akdeniz bölgesinin en büyük transfer şirketiyiz. Hem shuttle, özel araç servislerimiz, hem de V.I.P servislerimiz var. Uzunca bir zamandır bu işi yapıyoruz. Aynı zamanda sektörde 2 yaş ortalamasıyla belki de en genç filoya sahip şirketlerden birisiyiz. Misafirlerimizle çok iyi diyaloglarımız var. Bizimle yılda birden fazla seyahat eden misafirlerimiz var. Alanya’da hemen hemen bu bölgede araçlarımıza binmeyen misafir kalmamıştır da diyebiliriz. Bunun bilinciyle de büyük sorumluluklarımız var. Biz de bu tarz etkinliklerle, fuar katılımlarıyla, stantlarla müşterilerimizle birebir ilişkilerle onları dinlemek adına çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

‘STANDIMIZA BÜYÜK İLGİ VAR’

Günaydın “Standımıza yoğun ilgi oldu. Ciddi derecede promosyon malzemesi dağıttık. Böyle etkinlikler müşterilerle etkileşimimizi artırıyor. Müşterilerimizden geri bildirimler alıyoruz. Güzel şeyler duyuyoruz. Eleştiriler varsa onları da dinliyoruz” diye konuştu.

‘HER MİLLETTEN MİSAFİRİMİZ VAR’

Günaydın, Hollanda, Alman, İskandinav misafirlerin işin başından beri var olduğuna ancak son yıllarda İran, Irak ve Arap misafirlerin ilgisinin de yoğunlaştığına dikkat çekti. İç pazarda Türk misafirlerin de ciddi artış gösterdiğini söyleyen Günaydın, “Her milletten insan taşıyoruz. Rus müşterilerimiz çok fazla. Özellikle Gazipaşa’da sürekli uçak hareketi var. Rusya’dan ciddi bir trafik sağlıyoruz. Biz, ilerleyen yıllar içerisinde 5 binli rakamlardan başlayıp 500 binli rakamlara geldik. Önümüzdeki hedef de milyonlu rakamları görmek. Sadece Alanya’da değil Kemer, Tekirova ve Dalaman'a kadar hizmet veriyoruz. Bunun yanında İstanbul, Bodrum, İzmir, Ankara’da Türkiye’nin diğer havalimanlarında da lider firma olmak için canla başla çalışıyoruz" dedi. (Haber Merkezi)

