Alman pazarında düşüş
Kasım ayında Almanya’da Akdeniz destinasyonlarına yönelik rezervasyon rakamlarında önemli düşüş oranları kaydedildi
İŞTE destinasyonlara göre düşüş rakamları. Kasım 2019 döneminde Almanya’da gözde olan Akdeniz destinasyonlarına yönelik rezervasyon rakamlarında yüzde 7.2 oranında düşüş kaydedildi.
ANTALYA’DA YÜZDE 7 DÜŞÜŞ
Kasım ayında Almanların en gözde tatil destinasyonu olan Antalya’ya yönelik rezervasyonlarda yüzde 7.1 oranında düşüş yaşandı, ekim ayında bu düşüş oranı yüzde 9 oranında gerçekleşmişti. Bu rakamlar sonrasında yine en çok tercih edilen destinasyon olma konumunu korudu.
HURGHADA KASIMDA ARTAN
İKİ DESTİNASYONDAN BİRİ
İspanya’nın Palma kentinden ikinciliği alan Mısır destinasyonu Hurghada ise rezervasyon rakamlarında yılın ilk 11 aylık ortalamasında yüzde 7.2 oranında düşüş kaydetmesine rağmen kasım ayında rezervasyon rakamlarında yüzde 4.4 artış kaydetti.
YÜZDE 40 DÜŞÜŞ YAŞADI
Bir diğer Mısır destinasyonu olan Marsa Alam, geçtiğimiz ay geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 40 oranında düşüş yaşadı.
İSPANYA DÜŞÜŞÜNÜ SÜRDÜRDÜ
Almanya pazarındaki İspanya destinasyonlarına yönelik talep düşüşü varlığını sürdürdü. Buna göre Palma yüzde 16 düşüş kaydederken; tek artış kaydeden İspanya destinasyonu ise yüzde 5.6’lık oran ile Kanarya Adaları’nda yer alan Fuerteventura oldu. Buna karşın İspanya’nın diğer üç tatil adasında düşüş yaşandı. Bunlar sırasıyla Las Palmas (-%12.3), Güney Tenerife (-%6.2) ve Lanzarote (-%7.3).
KOMŞUDA DURUM...
Yunanistan destinasyonları arasında ise kasım 2019 döneminde Heraklion yüzde 7.8, Rodos ise yüzde 2.8 düşüş kaydetti. Almanya’da seyahat acentaları kanalıyla gerçekleştirilen rezervasyonlarda yüzde 8.8 oranında düşüş kaydedilirken; online kanallar vasıtasıyla gerçekleştirilen rezervasyonlarda bu rakam yüzde 4.3 oranında gerçekleşti.
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