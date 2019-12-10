'Alanya GZP'de düşüş neden'
Bu soruyu KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, Twitter'da Bakan Çavuşoğlu, Turizm Bakanı Ersoy ve TAV'ı etiketleyerek yöneltti
TURİZM 10.12.2019, 00:11 10.12.2019, 00:14
BU soruyu KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, Twitter'da Bakan Çavuşoğlu, Turizm Bakanı Ersoy ve TAV'ı etiketleyerek yöneltti. Dim "Turist sayısında rekor üstüne rekor kırılırken Alanya GZP Havalimanı'nda yolcu azalışı neden? Kısıtlı pist, apron ve terminal başta olmak üzere yetersiz fiziki koşullar olabilir mi sebep? İyi irdelemeliyiz" dedi.
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