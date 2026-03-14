Geçmişte bildiği akılalmaz olaylarla küresel bir fenomene dönüşen kült animasyon dizisi Simpsonlar, bu kez tüyler ürperten yeni bir kehanet iddiasıyla gündemin tam ortasına düştü. Diziden alındığı öne sürülen ve Donald Trump’ı bir tabutun içinde gösteren sansasyonel görsel, internette adeta deprem etkisi yarattı. Görselin üzerinde kesin bir ifadeyle yer alan "14 Mart 2026" tarihi ise nefeslerin tutulmasına ve tüm gözlerin bugüne çevrilmesine neden oldu.

ALANYA'DA SOSYAL MEDYA YIKILIYOR

Tüm dünyayı saran bu gizemli komplo teorisi, turizmin başkenti Alanya’da da vatandaşların bir numaralı gündem maddesi haline geldi. X (Twitter) ve Instagram gibi platformlarda yerel kullanıcılar tarafından hızla paylaşılan kare, büyük bir merak uyandırdı. Küresel siyaseti ve dolaylı olarak bölge ekonomisini yakından ilgilendiren kritik bir ismin böyle karanlık bir iddianın merkezinde yer alması, Alanya kamuoyunda günün en çok tartışılan konusu oldu.

TÜYLER ÜRPERTEN ZAMANLAMA

Dolaşıma sokulan şok edici görselde yer alan ve Trump'ın saatler içinde hayatını kaybedeceğini vurgulayan ifadeler, uluslararası basında ve forumlarda gerilimi tırmandırdı. Takvimlerin tam da iddia edilen o tarihi, yani 14 Mart 2026'yı gösteriyor olması tartışmaları alevlendirdi. Dünya genelinde milyonlarca kişi, efsanevi dizinin geçmişteki tutan kehanetlerini hatırlatarak endişeli bir bekleyişe geçti.

GÖRSEL SAHTE Mİ GERÇEK Mİ?

Ortalığı ayağa kaldıran bu tabut karesinin dizinin orijinal bir yayınına mı ait olduğu, yoksa dijital manipülasyonlarla üretilmiş provokatif bir internet efsanesi mi olduğu henüz netleşmedi. Geçmişte de benzer sahte kriz senaryolarının yayıldığı bilinse de, tarihin birebir bugüne denk gelmesi iddiaların durdurulamaz bir hızda yayılmasına yetti. Şimdi hem küresel medyada hem de Alanya’daki yerel platformlarda herkes, bu korkutucu kehanetin asılsız bir söylenti olarak tarihe karışıp karışmayacağını yakından takip ediyor.