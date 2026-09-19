Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray, uzun milli maç arası öncesinde Papara Park'ta kritik bir mücadeleye çıkıyor. Liderliğini sürdürmek isteyen Galatasaray ile yeni teknik direktörüyle çıkış arayan Trabzonspor'un karşılaşması spor kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

Okan Buruk yönetiminde istikrarlı bir grafik çizen sarı-kırmızılı ekip, zirvedeki yerini korumayı hedefliyor. Ev sahibi Trabzonspor cephesinde ise hareketli bir sezon başlangıcı yaşanıyor. Sezona Fatih Tekke ile başlayan, ardından Hüseyin Çimşir ile yola devam eden bordo-mavililer, son olarak teknik direktörlük koltuğuna Thomas Reis'i getirdi. Karadeniz ekibi, taraftar desteğini de arkasına alarak yeni hocasıyla sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor.

TEKNİK ADAMLARIN İSTATİSTİKLERİ NE SÖYLÜYOR?

Karşılaşma öncesinde her iki takımın teknik direktörlerinin geçmiş istatistikleri öne çıkıyor. Galatasaray'ın başında beşinci sezonunu geçiren Okan Buruk, Trabzonspor'a karşı bugüne kadar çıktığı 8 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa olmak üzere toplam 10 maçta sadece bir kez mağlup oldu. Buruk'un takımı bu maçlarda 7 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

Diğer tarafta ise Alman teknik adam Thomas Reis'in Galatasaray'a karşı şanssız bir istatistiği bulunuyor. Daha önce Samsunspor'u çalıştırdığı dönemde sarı-kırmızılı ekibe karşı 3 lig sınavına çıkan Reis, bu maçların tamamından puansız ayrılmıştı. Dört büyükler arasında sadece Galatasaray'dan puan alamayan deneyimli çalıştırıcı, bordo-mavili takımın başında çıkacağı bu ilk maçta söz konusu seriye son vermeyi planlıyor.