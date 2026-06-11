ANTALYA 30. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

2019/166 Esas

2019/411 Karar

Resmi belgede sahtecilik suçundan Abdulkadir oğlu, 1977 Kunduz doğumlu ABDUL MAJİD KADRİ hakkında,

1-TCK 204/1 maddesi ve TCK 61. Maddesi dikkate alınarak Resmi belgede Sahtecilik suçundan Hükmün açıklanmasınıngeri bırakılmasıkarar verildiği,

İş bu karar tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen Sanık Abdul Majid Kadri'e karar tebliği yerine kaim olmak üzere iş bu ilanın 7201 SY 28 ve 29 mad. gereğince karar özetinin ilanen tebliğine, aynıyasanın 31. Maddesi gereğince ilanın yayımladığı tarihten itibaren 15 gün sona tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten 2 haftalık yasal süresi içerisinde Antalya Bölge AdliyeMahkemesine istinaf yoluna başvurabileceği, istinaf yoluna başvurmadığı takdirde hükmün kesinleşeceğiilanen tebliğ olunur.05/06/2026