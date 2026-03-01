Ortadoğu'da giderek tırmanan savaş ateşi, dünyanın en hayati enerji koridoruna sıçradı. ABD ve İsrail operasyonlarına karşılık veren İran, misilleme dalgasını genişleterek doğrudan küresel sivil deniz ticaretini hedef aldı. Hürmüz Boğazı'nda gerçekleşen bu korkutucu hamle, uluslararası piyasaların yanı sıra turizm ve tarım kenti Alanya'da da akaryakıt fiyatları üzerindeki olası ağır faturası nedeniyle büyük bir endişeyle takip ediliyor.

SİVİL TANKERDE CAN PAZARI: 4 YARALI

Bugün (1 Mart 2026) yaşanan ve dünyayı ayağa kaldıran sıcak gelişmede, İran unsurları Umman açıklarında seyreden Palau bayraklı "Skylight" isimli petrol tankerine silahlı saldırı düzenledi. Kamikaze insansız hava aracı mı yoksa füze mi kullanıldığı henüz resmiyet kazanmayan saldırıda gemi ağır hasar aldı. Patlamanın şiddetiyle tankerde görevli 4 denizci yaralandı. Güvenlik riskinin en üst seviyeye çıkmasıyla birlikte sivil gemide tam bir can pazarı yaşandı ve tüm mürettebat acil kurtarma ekipleri tarafından tahliye edilerek güvenli bir limana sevk edildi.

KÜRESEL ENERJİ KRİZİ KAPIDA MI?

Dünya petrol tüketiminin beşte birinin transfer edildiği bu dar ve stratejik su yolunun açık hedef haline gelmesi, yeni bir küresel enerji krizinin habercisi olarak yorumlanıyor. Petrol fiyatlarında yaşanabilecek ani bir sıçrama ihtimali, iğneden ipliğe her şeyin maliyetini etkileyeceği için Alanya'daki esnaf, ulaştırma sektörü ve turizmciler tarafından da kaygıyla izleniyor. Hasar gören tankerin batma tehlikesi ve denizde petrol sızıntısı riskine karşı bölgedeki incelemeler ise anbean devam ediyor.