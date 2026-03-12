Silivri’de görülen İBB davasının dördüncü gününde tansiyon yine duruşma başlamadan yükseldi. İzleyici bölümündeki uyarı sonrası Dilek İmamoğlu’nun tepkisi salonda dikkat çekti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik açılan ve kamuoyunda İBB yolsuzluk davası olarak anılan dosyada dördüncü gün oturumu, yine gergin bir atmosferle başladı. Silivri’de, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki duruşma salonunda görülen davada, izleyici bölümünde yaşanan kısa süreli tartışma günün ilk dikkat çeken başlığı oldu.

Duruşma öncesinde mübaşirin, izleyici sıralarında birbirinin fotoğrafını çektiği belirtilen aileleri uyarması üzerine Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu tepki gösterdi. Salondaki tartışmada Dilek İmamoğlu’nun, “Her sabah bir gerginlik çıkarıyorsunuz” sözleriyle tepki verdiği aktarıldı.

DÖRDÜNCÜ GÜNDE GÖZLER ÜMİT POLAT’TA

Mahkeme heyetinin bugünkü oturumda, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandığı belirtilen Ağaç A.Ş. Satın Alma Müdürü Ümit Polat’ın savunmasını dinlemesi bekleniyor. Dava takibini yapan yayın organlarının aktardığına göre savunmaların alınmasına dördüncü günde de devam ediliyor.

Kamuoyunun yakından izlediği Ekrem İmamoğlu davası son gelişmeler başlığında, salon çevresindeki güvenlik önlemlerinin sürdüğü ve jandarma yoğunluğunun önceki günlere göre dikkat çektiği bildirildi. Dava salonunun çevresinde sabah saatlerinden itibaren hareketlilik yaşandı. Bir yandan sanık yakınları, bir yandan avukatlar... Hava yine gergindi.

ÖNCEKİ OTURUMDA DA TANSİYON YÜKSELMİŞTİ

Davada üçüncü gün de tartışmalar eksik olmamıştı. Önceki celsede bazı tutuklu sanıkların salona girişleri sırasında izleyici bölümüyle yaşanan temas nedeniyle jandarma müdahalesi gündeme gelmiş, bu durum avukatlar ve izleyiciler tarafından protesto edilmişti.

Bu tablo, davanın yalnızca hukuki yönüyle değil, duruşma salonundaki atmosfer açısından da tartışılmaya devam ettiğini gösteriyor. Özellikle sanık yakınlarının tepkileri ve güvenlik uygulamaları, her yeni celsede ayrı bir başlık haline geliyor.

İDDİANAMEDE HANGİ SUÇLAMALAR VAR?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, aralarında Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu çok sayıda sanık hakkında farklı suçlamalara yer veriliyor. Dosyada, örgüt kurma ve yönetme, rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, dolandırıcılık, suç gelirlerinin aklanması ve çeşitli kanunlara muhalefet gibi başlıklar öne çıkıyor. İddianamede ayrıca kamu zararına ilişkin yüksek tutarlı değerlendirmeler de yer alıyor.

Ancak dosyanın siyasi etkisi kadar, yargılama sürecinin usulü ve duruşma düzeni de ayrı bir tartışma alanı oluşturuyor. Bu yüzden davayı takip edenler yalnızca karar sürecine değil, her gün yaşanan salon içi gelişmelere de odaklanıyor.

Silivri’deki bu dava, önümüzdeki günlerde de hem siyaset hem hukuk gündeminin en sıcak başlıklarından biri olmaya devam edecek gibi görünüyor.