Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Alanya Şubesi, 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü kapsamında dikkat çeken bir yazılı açıklamaya imza attı. Şube Başkanı Gökhan Sipahioğlu tarafından kamuoyuyla paylaşılan bildiride, Türk milletinin esareti reddeden bağımsızlık karakterine ve milli mücadelenin sarsılmaz ruhuna güçlü bir vurgu yapıldı. Sipahioğlu, 12 Mart 1921 tarihinin sıradan bir gün olmadığını, vatan sevgisinin tüm dünyaya resmen ve alenen ilan edildiği tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

VAROLUŞ MÜCADELESİNİN DEĞİŞMEZ KANITI

Açıklamasında İstiklal Marşı'nın edebi bir eserden çok daha fazlasını temsil ettiğinin altını çizen Sipahioğlu, marşın bir milletin ölüm kalım savaşındaki iradesini yansıttığını dile getirdi. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün başkomutanlığında verilen o amansız Kurtuluş Savaşı'nın zorluklarını hatırlatan Sipahioğlu, "Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy, en karanlık günlerde milletimizin mücadele azmini kelimelere dökmüştür. Bu eşsiz eser, esaretin hiçbir koşulda kabul edilmeyeceğinin en net ilanıdır" ifadelerini kullandı.

CUMHURİYET DEĞERLERİ İÇİN KESİN KARARLILIK

Alanya ölçeğinde Cumhuriyetin sarsılmaz savunucuları olmaya devam edeceklerinin altını çizen ADD Başkanı Sipahioğlu, temel ilkeleri yaşatmayı en kritik görevleri olarak gördüklerini söyledi. İstiklal Marşı'nın taşıdığı bağımsızlık ateşini gelecek nesillere aktarmakta kararlı olduklarını belirten Sipahioğlu, açıklamasını milli şair Mehmet Akif Ersoy’un o unutulmaz "Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın" sözüyle noktaladı. Tarihi mesajın sonunda Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve vatan uğruna can veren tüm kahramanlar derin bir minnetle anıldı.