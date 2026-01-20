FENERBAHÇE Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Alanyaspor'u 3-2 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu. "Önemli olan maçları kazanmak." diyen Todesco, "Bugünkü maç çok zor bir maçtı, çok zor. Alanya'ya karşı oynamak zor, iyi bir takım, iyi teknik direktör ve iyi çalıştırılmış bir takım. İnanılmaz, baskı yapması çok zor bir takım. 3-4-3'te gözü kapalı oynuyorlar. Bizler için kötü bir ilk yarıydı. Bazı şeyleri değiştirdik ve daha iyi oynadık. Biz ilk yarıda baskı yapamadık, ikinci yarıda önde baskı yaptık. Yiğit Efe'nin oyuna girmesi, dikine savunma yapma anlamında yardımcı oldu. Yiğit Efe'ye sahip olduğumuz için çok mutluyuz. Yiğit Efe, Fenerbahçe'nin geleceği." dedi.

"TALİSCA KALACAK"

Maçta iki gol kaydeden Talisca hakkında da konuşan Todesco, "Talisca bizimle kalmalı. Onun burada kalması gerekiyor çünkü bizim için çok önemli bir oyuncu. Bugün de özverili bir şekilde oynadı. Çünkü normalde kendisi 10 numara. En iyi oynadığı pozisyon 10 numara pozisyonu. Ama onu 9 numara pozisyonunda kullandığımızda da hem gerektiğinde yaklaşmayı, gerektiğinde arkaya koşulları yapmayı çok iyi beceriyor. Bugün de 2 gol attı. Sol ayaklı böylesine bir oyuncuyu bulmak çok zor. 10 numara da hem bu kadar uzun boylu hem sol ayağı bu kadar iyi bir oyuncu bulmak hiç kolay değil. Bana göre o kalacaktır. Sadece birazcık zaman meselesi. Kulüp zaten süreci yürütüyor ama benim için çok net. Onun burada kalması bizim için çok önemli." şeklinde konuştu.

SIRADA ASTON VİLLA VAR

"Bizim şimdi Aston Villa maçına odaklanmamız gerekiyor." diyen Todesco, "Çok zor bir maç olacak bizim için. Aynı zamanda Alanya'ya baktığımız zaman bizim maçımız hazırlanmak için çok fazla vakitleri vardı. Tıpkı Kocaeli'nin olduğu gibi, tıpkı Göztepe'nin olacağı gibi. Ondan sonra da Trabzonspor'la oynuyoruz. Onlar da uluslararası maç oynamıyorlar. Dolayısıyla çok çok zor. Avrupa Ligi bizler için pozitif bir durum. Kadıköy'de Aston Villa'ya karşı oynayacağımız bir maçta iyi bir oyun sergilemek istiyoruz ki orada alacağımız Avrupa Ligi'nde aldığımız pozitif sonuçlar iyi sonuçlar da bize itici bir güç oluyor ve bizim için moral oluyor, bizim için enerji oluyor. Süper Kupa'yı artık bizden kimse alamaz. Ama artık o maç geçti. Dolayısıyla bizim önümüze bakmamız gerekiyor. Eğer oynayacağımız her maç bugünkü gibi zor olacaksa çok çok mücadele etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bütün oyunculara ihtiyacımız var. Enerjimizin ve en önemlisi odamızın yüksek olması gerekiyor." dedi.