Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, küçük ve orta büyüklükteki işletmelere (KOBİ) yönelik yeni Nefes Kredisi paketi 3 Kasım 2026 Salı günü devreye giriyor. Program kapsamında piyasaya toplam 50 milyar TL'lik yeni bir finansman kaynağı sunulacak.

Kredi Garanti Fonu (KGF) ve programa dahil olan bankaların ortaklığıyla yürütülecek kampanyada, firma başına belirlenen en yüksek kredi kullanım limiti 5 milyon TL olarak açıklandı. TOBB'a bağlı oda ve borsalara kayıtlı olan işletmeler, belirtilen tarihten itibaren bankalar üzerinden işlemlerini başlatabilecek.

ESKİ KULLANICILAR İÇİN LİMİT GÜNCELLEMESİ NASIL OLACAK?

Yeni paketin en dikkat çeken detaylarından biri, önceki dönemlerde Nefes Kredisi'nden faydalanan işletmelere tanınan ek limit hakkı oldu. Geçmişte bu haktan yararlanan firmalar, kullandıkları mevcut kredi miktarını 5 milyon TL'lik yeni üst sınıra tamamlayacak şekilde ilave başvuru yapabilecek. Böylece eski kullanıcılar da sistemin dışında kalmadan ek finansmana erişebilecek.

ÜRETİM VE İSTİHDAMA FİNANSMAN DESTEĞİ

KOBİ'lerin işletme sermayesi ihtiyaçlarına çözüm üretmek amacıyla hayata geçirilen proje; ağırlıklı olarak üretim, istihdam ve ihracat faaliyetlerinin desteklenmesini hedefliyor. Toplam 50 milyar liralık hacme sahip paketin, reel sektördeki nakit akışını rahatlatması bekleniyor.