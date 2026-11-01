Aydın'ın Nazilli ilçesinde 27 Ekim'de meydana gelen olayda, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Veysi Düzenli, eski sevgilisi Kumsal Kayan'ı tabancayla vurarak öldürdü. Sabah gazetesinin aktardığına göre, cinayetin ardından şüphelinin uyguladığı dijital taciz yöntemleri ortaya çıktı.

Altı ay önce ayrıldığı Düzenli'yi tüm iletişim kanallarından engelleyen Kayan'ın, banka hesapları üzerinden taciz edildiği belirlendi. Farklı numaralardan aramaları sonuçsuz kalan şüphelinin, Kayan'ın hesabına para göndererek dekont açıklamalarına tehdit mesajları yazdığı öğrenildi.

İNTİHAR GİRİŞİMİ SIRASINDA YAKALANDI

Karaçay Mahallesi Hürriyet Caddesi'ndeki Öğüt Can Apartmanı'nda yaşanan tartışmanın ardından Kayan'ı başından vuran şüpheli, olay yerinden kaçtı. Eğriboyun Mezarlığı'nda suç aleti tabancayla intihar etmeye çalışırken polis ekiplerince yakalanan Düzenli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelinin daha önceden uyuşturucu kullanmak ve silahlı yaralama suçlarından kaydı bulunduğu tespit edildi. Hastaneye kaldırılan Kumsal Kayan ise 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

AİLEDEN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ

Kumsal Kayan'ın 45 yaşındaki annesi Nurgül Etik, kızının şüpheliden kurtulmak için defalarca şikayetçi olduğunu ve uzaklaştırma kararı aldırdığını belirtti. Şüphelinin cinayet sonrası kızının cep telefonlarını da alarak kaçtığını öne süren Etik, failin cezaevinden hiç çıkmaması ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alması gerektiğini ifade etti.

İLETİŞİM YASAĞI VE DİJİTAL İHLALLER

İletişim kanallarının engellendiği durumlarda banka transfer açıklamalarının bir taciz ve tehdit aracı olarak kullanılması, dijital şiddetin ulaştığı boyutu gösteriyor. Hukuki süreçlerde, uzaklaştırma ve iletişim yasağı kararlarını ihlal etmek için kullanılan bu tür bankacılık işlemleri, mahkemeler tarafından doğrudan tehdit delili olarak kabul ediliyor.