Kahramanmaraş merkezli 2023 depremini Adıyaman’da yaşayan Olur ailesi, deprem sonrası yerleştikleri Alanya’da ağır bir yaşam mücadelesi veriyor. Yüzde 90 engelli kalan oğluna bakan anne Hatice Olur’a üçüncü derece kolon kanseri teşhisi konulurken, aile yardım bekliyor. Türkiye’yi sarsan 6 Şubat 2023 depremlerine Adıyaman’da yakalanan Olur ailesi, kurtarma ekiplerinin müdahalesiyle hayatta kalmayı başardı. Depremde ağır şekilde yaralanan aile bireylerinden Yunus Emre, uzun süren tedaviler sonucunda yüzde 90 engelli kaldı. Yunus Emre’nin tüm bakım sorumluluğunu ise annesi Hatice Olur üstlendi. Alanya’nın Mahmutlar Mahallesi’nde kiraladıkları evde hayata tutunmaya çalışan ailenin tek geçim kaynağı, Yunus Emre için bağlanan evde bakım ücreti oldu. Anne Hatice Olur, oğlunu bir an olsun yalnız bırakamadığı için çalışamadı. Alanyalı hayırseverlerin destekleriyle ayakta durmaya çalışan aile, anne Hatice Olur’un ani rahatsızlığıyla büyük bir çıkmaza girdi. "ÜÇÜNCÜ DERECE KOLON KANSERİ TEŞHİSİ KONULDU" Hastanede tedavi altına alınan 57 yaşındaki anneye üçüncü derece kolon kanseri teşhisi konuldu ve acilen ameliyata alındı. Yaşadıkları süreci ve çaresizliklerini gözyaşlarıyla anlatan Anne Hatice Tunç Olur, şu ifadeleri kullandı: "Alanya Mahmutlar’da ev kiramızı ödeyemedik ve ev sahibi bizi çıkardı. Mecburen memleketimize döndük ve burada hiçbir şekilde yardım alamadık. Depremin yaraları hala taze. Oğluma ben bakıyordum, hastalanınca büyük oğlum işten çıktı ve kardeşine bakıyor. Şu an hiçbir gelirimiz yok. Sadece evde bakım aylığı alıyoruz ki o da çocuğumun bezine ancak yetiyor. Çok çaresiziz, ne yapacağımızı bilemiyoruz. Bir yandan ben yaşam mücadelesi veriyorum, diğer tarafta oğlumun durumu ortada, diğer evladım işini gücünü bıraktı kardeşine bakıyor." "YARDIM İSTERKEN DAHİ UTANIYORUM, ÇARESİZLİK ÇOK KÖTÜ" Alanya’da geçirdikleri günleri ve hayırseverlerin desteklerini unutamadıklarını belirten Olur, sözlerini şöyle tamamladı: "Alanya’da mutluyduk, öyle ya da böyle hayırseverler ellerini üzerimizden hiç çekmedi. Şimdi çaresizliğin dibindeyiz. Ne kadar yaşarım bilmiyorum ama Alanya’da bizlere yardımcı olan herkese çok teşekkür ediyorum. Haklarını helal etsinler, hepsinden Allah razı olsun. Artık yardım isterken dahi üzülüyorum, utanıyorum; çaresizlik çok kötü."

Muhabir: Haber Merkezi