MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Türkiye'nin idari yapılanmasını güçlendirmeye yönelik "100 İl, 1000 İlçe" projesini yeniden dile getirmesinin ardından, il statüsüne kavuşması muhtemel ilçeler ulusal basında geniş yer buldu. F5Haber'in aktardığı verilere göre, yasal ve demografik kriterleri karşılayan 24 ilçe arasında Alanya ve Manavgat potansiyelleriyle öne çıkıyor.

İL OLMA KRİTERLERİ NELER?

Bir ilçenin il statüsüne geçebilmesi için nüfusunun asgari 100 bin olması ve bağlı bulunduğu il merkezine en az 30 kilometre uzaklıkta yer alması gerekiyor. Bu iki temel şartın yanı sıra bölgenin ekonomik kapasitesi, sanayi ve tarımsal üretimi, turizm potansiyeli ile ulaşım altyapısı da kararda belirleyici rol oynuyor.

ALANYA VE MANAVGAT GÜÇLÜ ADAYLAR ARASINDA

Paylaşılan 24 ilçelik listede Antalya'dan Alanya ve Manavgat yer alıyor. 371 bin 547 kişilik nüfusuyla birçok mevcut ili geride bırakan Alanya, Antalya merkeze 140 kilometrelik mesafesi, güçlü turizm, tarım ve ticaret hacmiyle en iddialı adaylar arasında bulunuyor. Alanya'nın il statüsü kazanmasının, kamu hizmetlerinin hızlanmasına ve yerel ekonomiye doğrudan etki etmesi yakından takip ediliyor. Listede yer alan bir diğer ilçe Manavgat ise 266 bin nüfusu ve merkeze 75 kilometrelik uzaklığıyla dikkat çekiyor.

TÜRKİYE GENELİNDE HANGİ İLÇELER ÖNE ÇIKIYOR?

Türkiye genelinde il olma potansiyeli taşıyan diğer yerleşim yerleri arasında sanayi hacmi yüksek ve tarihi ilçeler ağırlıkta bulunuyor. Mersin Tarsus (358 bin), Tekirdağ Çorlu (306 bin), Bursa İnegöl (306 bin) ve Şanlıurfa Siverek (277 bin) nüfus yoğunluklarıyla öne çıkan diğer bölgeler oldu. Ayrıca Zonguldak Ereğli, Balıkesir Bandırma, Muğla Fethiye, Hatay İskenderun ve Ankara Polatlı gibi ekonomik kapasitesi yüksek ilçeler de yeni il olmaya aday gösterilen yerler arasında sıralanıyor.