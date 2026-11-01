Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Nevşehir ziyaretinde partisinin yeni il binasının açılışını gerçekleştirdi. Törende ekonomik gelişmelere değinen Destici, emekli aylıklarındaki erimeye vurgu yaparak taban maaşın 40 bin liraya yükseltilmesi gerektiğini açıkladı.

Nevşehir'de Abdullah Çatlı'nın vefatının 30'uncu yılı anma törenine katılan ve Göreme'deki kaya düşmesi olayında hayatını kaybedenler için taziye dileklerinde bulunan BBP lideri, daha sonra gündemdeki ekonomik sorunları değerlendirdi. Düşük maaş alan emeklilerin geçim sıkıntısına dikkat çeken Destici, memur ve kamu işçisi ile emekli arasındaki gelir makasının giderek açıldığını ifade etti.

MAAŞ DENGESİ NASIL BOZULDU?

Ocak 2023 verilerini hatırlatan Destici, o dönem en düşük emekli aylığının 7 bin 500 lira, memur maaşının ise 11 bin lira olduğunu ve aradaki oranın üçe iki seviyesinde bulunduğunu aktardı. Günümüzde bu dengenin üçte birin dahi altına gerilediğini belirten Destici, "Temmuz 2023'te memura verilen 8 bin liralık seyyanen zam emekliye de yansıtılmalı. Normal faiz artışıyla birlikte en düşük emekli aylığı ocak ayında 40 bin liranın üzerine çıkarılmalıdır" dedi.

YÜKSEK FAİZ VE SEYYANEN ZAM ETKİSİ

2023 yılı ortasında memur maaşlarına yapılan 8 bin liralık seyyanen artışın emekli kök aylıklarına yansıtılmaması, gelir dağılımındaki uçurumu derinleştirmişti. Destici'nin işaret ettiği bu tablo, yüksek kredi maliyetleriyle birleştiğinde dar gelirlinin borç yükünü daha da ağırlaştırıyor. Yüzde 50'leri bulan faiz oranlarıyla üretici ve tüketicinin ayakta kalmasının zor olduğunu savunan Destici, ekonomik dengesizlikler giderilmeden toplumsal huzurun sağlanamayacağını bildirdi.

Nevşehir temasları kapsamında Derinkuyu ilçesine de geçen BBP lideri, belediye meclisi kararıyla Muhsin Yazıcıoğlu'nun adının verildiği caddenin resmi açılışını yaparak kentteki programını tamamladı.