Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) katılımcıların nakit ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla uygulanan kısmi ödeme hakkının kapsamı genişletiliyor. Yayımlanan Cumhurbaşkanlığı 2027 Yılı Programı'nda yer alan hedeflere göre, vatandaşlar artık bedelli askerlik ve hac ibadeti gibi giderleri için de BES hesaplarındaki birikimlerinin bir bölümünü kullanabilecek.

Mevcut yasal düzenlemelerde kısmi ödeme hakkı yalnızca konut alımı, evlilik ve doğal afet durumlarında devreye giriyordu. Yeni mevzuat çalışmaları tamamlandığında, katılımcılar sistemden tamamen ayrılmak zorunda kalmadan, belirlenen yeni ihtiyaç kalemleri için de tasarruflarına erişim sağlayabilecek.

KESİNTİLER AZALIYOR, FON ÇEŞİTLİLİĞİ ARTIYOR

Programda kısmi ödeme genişlemesinin yanı sıra sistemin genel işleyişini iyileştirecek adımlar da duyuruldu. BES katılımcılarından yapılan kesintilerin sadeleştirilerek azaltılması hedeflenirken, Otomatik Katılım Sistemi'nde (OKS) yer alan kişilerin farklı risk profillerine uygun fon seçeneklerinin artırılması planlanıyor.

KISMİ ÖDEME KATILIMCILARA NE GİBİ AVANTAJLAR SAĞLIYOR?

Sistemden tamamen çıkış yapılması durumunda kazanılmış devlet katkısı haklarının önemli bir bölümü doğrudan kaybediliyor. Kısmi ödeme hakkının bedelli askerlik ve hac gibi kalemlerle genişletilmesi, katılımcıların hem yüksek tutarlı nakit ihtiyaçlarını çözmesini hem de sistemdeki birikim haklarını korumasını sağlayacak. Düzenleme ile ayrıca, emeklilik hakkı kazanan kişilerin birikimlerini tek seferde çekmek yerine programlı geri ödeme veya yıllık gelir sigortası ile düzenli maaş şeklinde almaları da teşvik edilecek. Böylece sistemde kalış süresinin uzatılması ve uzun vadeli tasarruf alışkanlığının sürdürülmesi amaçlanıyor.