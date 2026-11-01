Gazipaşa ilçesi Ilıca Mahallesi'nde gece saat 01.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında, şarampole devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Yetkililerin aktardığı bilgiye göre, Raşit G. yönetimindeki 07 BFK 071 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazayı fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine hızla jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aracın altında kalarak ağır yaralanan sürücü, ekiplerin olay yerindeki müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı.

İLK MÜDAHALE GAZİPAŞA'DA YAPILDI

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Raşit G., ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada acil kontrolleri yapılan hastanın durumunun ciddiyetini koruması ve daha kapsamlı bir tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyması üzerine sevk kararı alındı. Yaralı sürücü, ileri tetkik ve tedavi işlemleri için Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi.

BÖLGENİN TRAVMA MERKEZİ ALANYA

Doğu Antalya güzergahında meydana gelen ağır yaralanmalı trafik kazalarında, ileri seviye cerrahi müdahale ve donanımlı yoğun bakım gerektiren vakalar için ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi kritik bir bölgesel merkez işlevi görüyor. Alanya'da tedavi altına alınan Raşit G.'nin sağlık durumu uzman ekiplerce takip edilirken, jandarma birimleri kazanın oluş şekline dair başlattığı resmi incelemeyi sürdürüyor.