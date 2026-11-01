Çavdır-Antalya Karayolu üzerinde yer alan Bayır Köyü Kavşağı'nda iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu ölümlü trafik kazası meydana geldi. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarıyla bölgeye acil sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin aktardığına göre, çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 2 kişi kaza alanında hayatını kaybetti. Kazadan yaralı olarak kurtulan 3 kişi ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla bölgedeki hastanelere sevk edilerek tedaviye alındı.

GÜZERGAHTA SÜRÜŞ GÜVENLİĞİ

Antalya'yı çevre illere bağlayan ana arter konumundaki bu tür karayollarında, özellikle kavşak noktalarına yaklaşırken hız sınırlarına uyulması büyük önem taşıyor. Sürücülerin geçiş üstünlüğü ve takip mesafesi kurallarına dikkat etmeleri, benzer çarpışmaların önlenmesinde temel faktör olarak öne çıkıyor.