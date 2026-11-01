Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun açıklamalarına göre, yapımı süren Antalya-Alanya Otoyolu Projesi'nde fiziki gerçekleşme oranı yüzde 35 seviyesine ulaştı. Bölgedeki turizm ve lojistik ağını doğrudan etkileyecek olan dev proje, yaz aylarında çileye dönüşen trafik sorununa kalıcı bir çözüm getirmeyi hedefliyor.

Toplam 122 kilometre uzunluğunda tasarlanan projenin 84 kilometresi ana gövde, 38 kilometresi ise bağlantı yollarından oluşuyor. Ana gövdenin üçer, bağlantı yollarının ise ikişer şeritli olarak inşa edildiğini aktaran Uraloğlu; Serik, Taşağıl, Manavgat, Manavgat Doğu, Alarahan, Konaklı ve Alanya Batı olmak üzere güzergahta toplam 7 kavşak bulunacağını belirtti.

SEYAHAT SÜRESİ 114 DAKİKA KISALACAK

Otoyolun en dikkat çekici vaadi ise ulaşım süresinde yaratacağı büyük fark oldu. Mevcut şartlarda 2,5 saati bulan Antalya-Alanya arası seyahat süresinin, projenin tamamlanmasıyla birlikte 36 dakikaya kadar ineceği bildirildi. Sahadaki çalışmalara dair güncel verileri de paylaşan Bakan Uraloğlu, 4 bin 604 metre uzunluğundaki 5 tünelin 3'ünde kazı destekleme işlemlerinin bittiğini, toplam 5 bin 966 metre uzunluğundaki 16 viyadüğün 15'inde ise inşaatın sürdüğünü ifade etti. Ayrıca projede 17 altgeçit, 10 üstgeçit, 7 köprü ve 48 menfez yer alıyor.

EKONOMİYE VE ÇEVREYE YILLIK KATKISI NE OLACAK?

Yeni güzergahın devreye girmesiyle birlikte sadece zaman değil, ciddi bir ekonomik tasarruf da sağlanacak. Bakanlık verilerine göre, zamandan 23 milyar lira ve akaryakıttan 900 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 23,9 milyar liralık bir kazanım elde edilecek. Trafikte bekleme sürelerinin ortadan kalkmasıyla yıllık karbon salınımının 47 bin ton azalması öngörülüyor.

Projenin Alanya ve çevresindeki turizm dinamiklerine olası yansıması yakından takip ediliyor. Özellikle havalimanı transferleri ve yerli turist akışında yaşanacak hızlanmanın, bölge ekonomisine önemli bir ivme kazandırması bekleniyor.