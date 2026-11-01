Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa ile Beşiktaş, 1 Kasım 2026 Pazar günü saat 19.00'da karşı karşıya gelecek. İstanbul'daki Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak mücadele, beIN Sports 1 kanalından yayınlanacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmî fikstürü ve yayıncı kuruluşun programı, karşılaşmanın saatini ve yayın bilgilerini doğruluyor.

KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Kasımpaşa'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek karşılaşma, İstanbul'daki Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak. Süper Lig'in üst sıralarını yakından ilgilendiren mücadelede iki takım da haftayı galibiyetle tamamlamayı hedefliyor.

BEŞİKTAŞ ZİRVE TAKİBİNİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasına 18 puanla dördüncü sırada girdi. Siyah-beyazlı ekip, geride kalan dokuz karşılaşmada altı galibiyet ve üç mağlubiyet aldı. İstanbul temsilcisi, Kasımpaşa deplasmanından galibiyetle ayrılarak lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını azaltmayı amaçlıyor.

Beşiktaş, teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde karşılaşmanın hazırlıklarını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde sürdürdü. Kulübün 30 Ekim'de paylaştığı antrenman bilgilerine göre futbolcular, ısınma ve pas çalışmalarının ardından taktik organizasyonlar ile duran toplara yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.

KASIMPAŞA ÜST SIRALARA YAKLAŞMAYI HEDEFLİYOR

Ev sahibi Kasımpaşa ise haftaya 16 puanla altıncı sırada başladı. Lacivert-beyazlı takım, ligde oynadığı dokuz karşılaşmada dört galibiyet, dört beraberlik ve bir mağlubiyet yaşadı.

Son iki lig maçından galibiyetle ayrılan Kasımpaşa, Beşiktaş karşısında da kazanarak galibiyet serisini sürdürmek istiyor. İki takım arasında maç öncesinde yalnızca iki puan bulunması, karşılaşmanın lig sıralaması açısından önemini artırıyor.

ALANYASPOR'UN MAÇI PAZARTESİ GÜNÜ

Süper Lig'de mücadele eden Corendon Alanyaspor ise aynı haftada Gençlerbirliği deplasmanına çıkacak. TFF'nin resmî programına göre Ankara'daki karşılaşma, 2 Kasım 2026 Pazartesi günü saat 20.00'de Eryaman Stadyumu'nda oynanacak.

Yayıncı kuruluş beIN Sports'un haftalık programında Gençlerbirliği - Alanyaspor karşılaşmasının beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacağı belirtiliyor. Böylece Alanyaspor taraftarları, Kasımpaşa - Beşiktaş mücadelesinin ardından kendi takımlarının maçını da aynı kanaldan takip edebilecek.

KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 1 Kasım 2026 tarihli maç programında saat 19.00'da başlayacağı açıklanan Kasımpaşa - Beşiktaş karşılaşması, yayıncı kuruluş beIN Sports'un resmî yayın akışında beIN Sports 1 ve beIN Sports 4K kanallarında yer alıyor. Mücadele, yayıncı kuruluşun ilgili abonelik paketleri üzerinden takip edilebilecek.