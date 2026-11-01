Galatasaray yönetiminde peş peşe gelen istifa açıklamaları gündeme damga vurdu. Metin Öztürk’ün ardından Abdullah Kavukcu da yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu. Kavukcu, kararının gerekçesi olarak 27 Ekim’de gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısının ardından yaşanan tartışmayı ve bu olayın kamuoyuna yansıtılma biçimini gösterdi.

GALATASARAY YÖNETİMİNDE İKİNCİ İSTİFA

Sarı-kırmızılı kulüpte yönetim içerisinde yaşanan anlaşmazlıkların ardından bir istifa haberi daha geldi. Metin Öztürk’ün görevinden ayrıldığını açıklamasının ardından Abdullah Kavukcu da yazılı bir açıklama yayımlayarak istifa kararı aldığını bildirdi.

Kavukcu, 27 Ekim tarihinde gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısının ardından Metin Öztürk ile aralarında karşılıklı sözlü tartışma yaşandığını doğruladı.

“TARTIŞMA GERÇEK BOYUTLARINDAN UZAKLAŞTIRILDI”

Yaşanan olayın özellikle sosyal medyada abartılarak aktarıldığını belirten Kavukcu, tartışmanın gerçeği yansıtmayan ifadelerle kamuoyuna sunulmasından büyük üzüntü duyduğunu ifade etti.

İki yönetici arasında yaşanan anlaşmazlığın Galatasaray’ın hedeflerinin önüne geçmesini istemediğini vurgulayan Kavukcu, kulübün birlik ve beraberliğinin her şeyden önemli olduğunu belirtti.

“GALATASARAY’IN İTİBARINA GÖLGE DÜŞMESİN”

İstifa kararının gerekçesini açıklayan Kavukcu, kişisel meselelerin kulübün huzuruna ve itibarına zarar vermemesi gerektiğini vurguladı.

Kavukcu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Galatasaray’a duyduğum sevgi ve sorumluluğum gereği, kişisel meselelerin kulübümüzün huzuruna, itibarına ve hedeflerine en küçük bir gölge dahi düşürmemesi adına Yönetim Kurulu üyeliği görevimden istifa etme kararı almış bulunuyorum.”

“GALATASARAY’A DESTEĞİM DEVAM EDECEK”

Görevinden ayrılmasına rağmen sarı-kırmızılı kulübe desteğini sürdüreceğini belirten Abdullah Kavukcu, Galatasaray’a bağlılığının herhangi bir makam veya unvanla sınırlı olmadığını ifade etti.

Kavukcu, kulübün başarısı için bundan sonra da elinden gelen katkıyı sunmaya devam edeceğini söyledi.

Galatasaray yönetiminde Metin Öztürk ve Abdullah Kavukcu’nun art arda gelen istifa açıklamaları, sarı-kırmızılı camiada dikkatleri yönetim kuruluna çevirdi.