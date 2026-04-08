Antalya hava durumu bugün (8 Nisan 2026) güneşli: Şu an 7°C ve günlük aralık 13°C / 1°C görünüyor. Önümüzdeki 5 günde gündüz 6-12°C bandı, geceleri ise 0°C ile -4°C aralığı öne çıkıyor; bu sert gece soğukları Alanya’da da planları etkileyebilir.

Bir yandan “bahar geldi” diyoruz, bir yandan sabah montu elden bırakmıyoruz.

ANTALYA HAVA DURUMU BUGÜN

Antalya Caddesi (07700) için mevcut koşullar güneşli ve 44°F (7°C) olarak ölçülüyor. Günlük tahminde Çarşamba, Nisan 8 için en düşük 33°F (1°C), en yüksek 55°F (13°C) ve açıklama “Güneşli” şeklinde.

Ancak aynı gün için “orta şiddetli yağmur beklenmektedir” bilgisi de paylaşılıyor. Bu nedenle Antalya genelinde özellikle öğleden sonra ve akşam saatlerine doğru kısa süreli yerel geçişler ihtimal dahilinde görülüyor; dışarı çıkacakların gün içi güncellemeleri takip etmesi önemli.

ANTALYA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Antalya’da önümüzdeki günlerin sıcaklık eğilimi net: Gündüz serin, gece belirgin şekilde soğuk. Tahminlere göre 9 Nisan Perşembe gecesi -4°C, 11 Nisan Cumartesi gecesi yine -4°C seviyeleri dikkat çekiyor.

5 günlük görünüm (Antalya Caddesi, 07700):

Perşembe, Nisan 9: En düşük 26°F (-4°C), en yüksek 48°F (9°C), Kısmen güneşli

Cuma, Nisan 10: En düşük 26°F (-3°C), en yüksek 47°F (8°C), Güneşli

parçalı bulutlu arası

Cumartesi, Nisan 11: En düşük 25°F (-4°C), en yüksek 42°F (6°C), Bulutlu

Pazar, Nisan 12: En düşük 32°F (0°C), en yüksek 48°F (9°C), Bulutlu bir başlangıcın ardından geri dönen güneş

Pazartesi, Nisan 13: En düşük 38°F (3°C), en yüksek 54°F (12°C), Kısmen güneşli

Bu tablo, “Antalya hava durumu 5 günlük” araması yapanlar için iki kritik mesaj veriyor: Gündüzleri nispeten stabil bir serinlik var, asıl risk gece ve sabaha karşı oluşan soğuk. Özellikle kırsal ve yüksek kesimlerde hissedilen değerler daha düşük olabilir, ama.

ANTALYA’DA YAĞIŞ VAR MI

8 Nisan Çarşamba günü için “orta şiddetli yağmur beklenmektedir” bilgisi öne çıkıyor. Günlük tahmin açıklaması “Güneşli” olsa da, Antalya’da nisan ayında kısa süreli ve lokal yağış geçişleri sık görülebildiği için vatandaşın “yağmur var mı yok mu” sorusu tek bir cümleyle bitmiyor.

Alanya açısından bakınca, sahil bandında gün içinde güneşli hava görülse bile ani yağış geçişleri turizm işletmelerinin (açık alan servisleri, plaj hazırlıkları, tekne turları) planını etkileyebiliyor. Bu yüzden gün içi radar ve resmi duyuruların takibi, özellikle açık alanda çalışanlar için pratik bir önlem.

NEM VE RÜZGAR NASIL OLACAK

Nem için verilen değerlendirme net: “Nem oranı, özellikle yağışlı günlerde artış gösterecektir.” Yağış beklentisinin konuşulduğu 8 Nisan ve bulutluluğun arttığı günlerde, kıyı ilçelerinde nemin daha bunaltıcı hissedilmesi mümkün.

Rüzgar tarafında ise “sabah saatlerinde düşük, günün ilerleyen saatlerinde hafifçe artması” öngörülüyor. Bu ifade, Alanya’da deniz kıyısında yürüyüş yapanlar ve denize açılan küçük tekneler için önemli; sabah sakin görünen hava, öğleden sonra daha serin hissettirebilir.

ALANYA’DA HAVA NASIL ETKİLENİR

Bu tahminler Antalya merkez referanslı olsa da Alanya’da da benzer bir serinlik algısı bekleniyor; özellikle gece sıcaklıklarındaki düşüş, sabah erken saatlerde işe gidenleri ve öğrencileri daha çok etkiliyor. Gündüz ılıman gibi başlayan hava, gölgede ve rüzgarda daha serin hissedebiliyor.

Turizm kenti Alanya’da nisan döneminde en kritik konu, “gün içinde katmanlı giyinme” ihtiyacı. Otellerin açık alan aktiviteleri, spor yapanlar ve sahil yürüyüşleri için sabah-akşam saatleri daha serin geçebilir; plan yapanların bunu hesaba katması gerekiyor.

ANTALYA İLÇELERİNDE HAVA DURUMU: MURATPAŞA, MANAVGAT, ELMALI

İlçe bazlı veriler Antalya genelindeki değişkenliği gösteriyor. Muratpaşa için “gün genellikle sıcak ve güneşli” ifadesiyle birlikte gündüz ortalama sıcaklık 19°C civarında veriliyor.

Manavgat’ta ise tablo daha farklı: “gün genellikle sıcak, bulutlu ve yağışlıdır” deniyor; gündüz ortalama 18°C, gece 9°C civarı belirtiliyor. Alanya-Manavgat hattında yolculuk yapacaklar için bu ayrım önemli; aynı gün içinde bir ilçede güneş varken diğerinde yağış görülebiliyor.

Elmalı tarafında (İslamlar/Elmalı) 8 Nisan 2026 Çarşamba için en düşük 2.6°C ve en yüksek 15.7°C bekleniyor. Bu veri, yükselti arttıkça gece-soğuk etkisinin neden daha belirgin olduğunu anlatıyor; Alanya’dan yayla yönüne çıkanların yanına ekstra kat alması iyi fikir.

ANTALYA’DA GECE -4°C UYARISI NE ANLAMA GELİYOR

9 Nisan Perşembe ve 11 Nisan Cumartesi geceleri -4°C tahmini, özellikle sabaha karşı kısa süreli soğuk stresini gündeme getiriyor. Ev ve iş yerlerinde erken saatlerde ısınma ihtiyacı artabilir; açık alanda çalışanlar için de el, yüz ve boğazı koruyan basit önlemler önem kazanır.

Alanya’da narenciye ve erken sezon tarım faaliyetleriyle ilgilenenler de bu tip gece düşüşlerini yakından izliyor. Kıyı bandında etki daha sınırlı olsa bile iç kesimlere doğru sıcaklık farkı büyüyebiliyor.

ANTALYA HAVA DURUMU TAKİBİ NASIL YAPILMALI

Tahminler meteorolojik verilere dayanıyor ve zamanla değişebiliyor; bu yüzden gün içinde tek bir ekrana bakıp karar vermek yanıltıcı olabiliyor. Resmi kaynaklardan anlık güncellemeleri kontrol etmek, özellikle yağış geçişi ihtimali olan günlerde daha doğru sonuç veriyor.

Özetle Antalya hava durumu bugün 13°C / 1°C bandında güneşli görünürken, 5 günlük tabloda gece -4°C’ye kadar düşen değerler ve bulutluluğun arttığı günler öne çıkıyor. Alanya’da da hem günlük yaşam hem turizm planları için “gündüz serin, gece daha sert” çizgisi bu hafta ana tema olacak.