Alanya hava durumu bugün (8 Nisan 2026) en yüksek 20°C, en düşük 9°C seviyesinde. Şu an Alanya’da hava kısmen güneşli ve 12°C; nem %70 civarında, rüzgarın güneybatı yönünden saatte 23 km hızla esmesi bekleniyor.

Nisanın ikinci haftasına girerken Alanya’da gündüz ılık, sabah-akşam serin bir tablo öne çıkıyor. Özellikle sahil bandında güneşli aralar olsa da kısa süreli sağanak ihtimali nedeniyle planı olanların hava durumunu gün içinde takip etmesi gerekiyor.

ALANYA HAVA DURUMU BUGÜN NASIL

Alanya’da mevcut koşullar kısmen güneşli ve 12°C. Gün içinde çoğunlukla güneşli bir hava beklenirken, kısa süreli sağanak yağış ihtimali de bulunuyor.

Bu geçişkenlik Alanya’da “güneş var ama sürpriz yağmur da olabilir” günlerinden biri demek. Öğle saatlerinde güneşle birlikte sıcaklık daha konforlu hissedilirken, gölgede ve rüzgâr alan noktalarda serinlik daha belirgin olabiliyor.

ALANYA’DA BUGÜN SICAKLIK KAÇ DERECE

Bugün Alanya’da en yüksek sıcaklık 20°C, en düşük sıcaklık 9°C bekleniyor. Sabah erken saatler ve akşamüstü-serin saatlerde ince bir üstlük ihtiyacı devam ediyor.

“Alanya hava durumu bugün kaç derece” araması yapanlar için özet şu: Gün ortasında 20°C civarı, günün serin saatlerinde 9°C’ye inen bir aralık var. Bu fark, özellikle dışarıda uzun süre kalacaklar için gün içinde kıyafet planını önemli hale getiriyor.

ALANYA’DA YAĞMUR VAR MI, SAĞANAK BEKLENİYOR MU

Bugün Alanya’da kısa süreli sağanak yağış ihtimali bulunuyor. Gün genelinde çoğunlukla güneşli görünüm baskın olsa da, kısa yağış geçişleri olasılığı planları etkileyebilir.

Özellikle açık hava etkinliği, tekne turu ya da sahilde uzun süre kalma planı olanların “kısa yağışa hazırlıklı” olması yeterli oluyor. Yağış uzun süreli bir kapanma gibi değil; daha çok aralıklı ve yerel geçişler şeklinde bekleniyor.

ALANYA NEM ORANI VE RÜZGAR BUGÜN

Alanya’da nem oranı %70 civarında. Rüzgarın güneybatı yönünden saatte 23 km hızla esmesi bekleniyor.

Nem %70 seviyesine çıktığında 20°C’lik sıcaklık bazı saatlerde daha yüksek hissedilebiliyor. Güneybatıdan 23 km/sa rüzgâr ise sahil yürüyüşlerinde ferahlık sağlarken, deniz üstü aktivitelerde dalga ve akıntı koşullarını da belirginleştirebiliyor.

ALANYA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Alanya’da önümüzdeki 5 günün genel eğilimi, iki gün yer yer sağanakların öne çıkması ve haftanın başında daha sıcak havaya dönülmesi yönünde. Gün gün tahminler, özellikle turizm ve plaj planı yapanlar için kritik.

Aşağıdaki tahminler 8 Nisan 2026 itibarıyla paylaşılan verilerle uyumlu. Gün içi kısa değişimler olabildiği için özellikle yağış günlerinde saatlik takibe…

9 NİSAN ALANYA HAVA DURUMU

Perşembe, Nisan 9 için Alanya’da en düşük 8°C, en yüksek 19°C bekleniyor ve yer yer sağanaklar görülüyor.

Bu gün, “Alanya’da yarın yağmur var mı” sorusuna en net yanıtın verildiği günlerden biri. Yer yer sağanaklar, kısa süreli şemsiye/yağmurluk ihtiyacını artırırken; sıcaklık 19°C ile çok düşmüyor.

10 NİSAN ALANYA HAVA DURUMU

Cuma, Nisan 10 için Alanya’da en düşük 8°C, en yüksek 18°C bekleniyor ve yine yer yer sağanaklar öne çıkıyor.

Arka arkaya iki gün sağanak ihtimali, özellikle turizm işletmeleri ve açık alan çalışanları açısından planlamayı önemli kılıyor. Sahil bandında gün içinde güneş araları yakalansa bile, kısa yağış geçişleri “tam plaj günü” hissini azaltabilir.

11 NİSAN ALANYA HAVA DURUMU

Cumartesi, Nisan 11 için Alanya’da en düşük 5°C, en yüksek 16°C bekleniyor; yer yer güneşli bir başlangıcın ardından hava bulutlanıyor.

Hafta sonu dışarı çıkacak Alanyalılar için asıl dikkat çeken, gecenin 5°C’ye kadar düşmesi. Gündüz 16°C ile serin bir gün yaşanabilir; özellikle sabah yürüyüşleri ve yayla yolu planları olanlar daha kalın giyinmeli.

12 NİSAN ALANYA HAVA DURUMU

Pazar, Nisan 12 için Alanya’da en düşük 7°C, en yüksek 17°C bekleniyor; yer yer sağanaklara dönüşerek azalan yağmur görünüyor.

Bu ifade, gün içinde yağışın etkisinin kademeli azalabileceğini anlatıyor. Yani sabah/öğle saatlerinde yağış geçişleri görülebilir, gün sonuna doğru daha sakin bir hava yakalanabilir.

13 NİSAN ALANYA HAVA DURUMU

Pazartesi, Nisan 13 için Alanya’da en düşük 11°C, en yüksek 21°C bekleniyor ve daha sıcak bir hava öne çıkıyor.

Yeni haftanın başlangıcında 21°C, Alanya’da plaj yürüyüşleri ve açık hava kahveleri için daha keyifli bir sıcaklık aralığına işaret ediyor. Yağış ifadesi yer almadığı için plan yapmak daha kolay; yine de rüzgâr ve bulut geçişleri gün içinde hissedilebilir.

ALANYA’DA DENİZ SUYU SICAKLIĞI KAÇ DERECE

Alanya için güncel deniz suyu sıcaklığına dair spesifik bir bilgi bulunmuyor. Bu nedenle denize girmeyi planlayanların, sahildeki anlık ölçümler ve yerel gözlemler üzerinden karar vermesi daha doğru oluyor.

Deniz suyu sıcaklığı net olmadığı için “denize girilir mi” sorusunun yanıtı kişiden kişiye değişebilir. Hava 20°C bandındayken rüzgâr 23 km/sa seviyesinde olduğunda, denizden çıkışta üşüme hissi artabilir.

ALANYA’DA PLAJ VE TURİZM İÇİN HAVA DEĞERLENDİRMESİ

Bugün Alanya’da hava güneşli bir çizgide; ancak kısa süreli sağanak ihtimali var. Nem %70 civarında seyrederken, güneybatıdan 23 km/sa rüzgâr deniz aktiviteleri için genel olarak uygun koşullar sunuyor.

Plaj planı yapanlar için en pratik öneri, “esnek plan” yapmak: Güneşli araları değerlendirmek, çantaya ince bir yağmurluk ya da şemsiye eklemek ve özellikle rüzgârlı saatlerde havlu/üstlük bulundurmak. Turizm kenti Alanya’da bu tip geçiş günleri, otel ve restoranların açık alan kullanımını da doğrudan etkiliyor.

ALANYA’DA BUGÜN NE GİYİLİR

Bugün 20°C/9°C aralığı nedeniyle katmanlı giyinmek en doğru seçenek. Öğlen saatlerinde ince kıyafetler yeterli olurken, sabah-akşam serinliğinde ince ceket ya da sweatshirt rahat ettiriyor.

Yağış ihtimali ve %70 nem, özellikle dışarıda uzun kalacaklar için küçük bir hazırlık gerektiriyor. Rüzgâr 23 km/sa seviyesinde olduğundan, sahilde oturmayı planlayanlar rüzgâr alan noktalarda daha serin hissedebilir.