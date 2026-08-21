Antalyaspor yönetimi, FIFA nezdindeki 16 sorunlu dosyayı çözüme kavuşturarak transfer tahtasını resmen açtı. Akdeniz ekibinde yeni dönemin ilk hedefi ise Amedspor forması giyen 34 yaşındaki Senegalli santrfor Mbaye Diagne olarak belirlendi.

Spor basınında yayımlanan haberlere göre, kırmızı-beyazlı kulüp hücum hattını güçlendirmek amacıyla geçen sezon 1. Lig'de gol kralı olan tecrübeli oyuncuyla temas kurdu. Amedspor'un, yüksek maliyeti sebebiyle oyuncuyu bonservis bedeli olmadan elden çıkarmaya sıcak baktığı aktarıldı.

YÜKSEK MAAŞ TRANSFERİ ZORA SOKUYOR

Senegalli golcünün halihazırda 1,8 milyon euro yıllık ücret aldığı ve maaşında indirime gitmeye yanaşmadığı bildirildi. Antalyaspor cephesi, bu yüksek maliyeti sponsorlar aracılığıyla çözmek için girişimlerini sürdürüyor.

Maaş krizinin aşılması için sunulan, ücretin bir kısmının Antalyaspor, kalan kısmının ise Amedspor tarafından ödenmesi formülünün Amedspor yönetimi tarafından reddedildiği ortaya çıktı. 16 dosyalık zorlu FIFA sürecini atlatan Antalyaspor'un, yeni dönemde mali disiplini bozmadan bu transferi nasıl sonuçlandıracağı yakından takip ediliyor. Taraflar arasındaki pazarlıklar sürerken, pürüzlerin giderilmesi halinde Diagne'nin sözleşme imzalaması bekleniyor.