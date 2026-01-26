İstanbul Bağcılar’da bir apartmanın en üst katında yaşanan trajedi, gece yarısı ortaya çıktı. Bir süredir kendilerinden haber alınamayan aile üyeleri için endişelenen yakınlarının dikkati, korkunç gerçeği gün yüzüne çıkardı. Kış aylarında sıkça rastlanan ve "sessiz katil" olarak bilinen zehirlenme şüphesi, bir aileyi yok etti.

ŞÜPHE ÜZERİNE BALKONDAN GİRİŞ YAPILDI

Olay, gece saat 00.35 sularında Demirkapı Mahallesi 1723. Sokak’taki 5 katlı binada patlak verdi. Daire sakinlerine telefonla ulaşamayan ve kapıyı açtıramayan yakınları, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kapının kilitli olması nedeniyle içeri giremeyen ekipler, çareyi balkondan girmekte buldu. İtfaiye erlerinin balkondan eve sızmasıyla birlikte içerideki ağır koku facianın habercisi oldu.

OCAKTA YEMEK, YERDE CANSIZ BEDENLER

Daireye giren ekipler, mutfaktaki ocak üzerinde halen içinde yemek bulunan bir tencereyle karşılaştı. Evin odalarında yapılan kontrollerde ise korkunç manzara netleşti. Hareketsiz halde bulunan Zehra Malay, Abdulaziz Malay ve Fatema Jabara’nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Aynı evde bulunan Gülbahar Malay’ın ise nabzının attığı tespit edildi. Durumu ağır olan yaralı, zaman kaybetmeden yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak yaşam savaşına başladı.

SESSİZ KATİL KARBONMONOKSİT ŞÜPHESİ

Olay yerinde yapılan ilk incelemeler ve evdeki yoğun koku, ölümlerin karbonmonoksit zehirlenmesinden kaynaklandığı ihtimalini güçlendirdi. Savcılık olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kış aylarında soba ve doğalgaz kullanımı kaynaklı benzer faciaların yaşanmaması adına uzmanlar uyarılarını yinelerken, yaşanan bu elim olay tüm ülkede üzüntü yarattı.