Alanya’nın lokomotif sektörü gayrimenkul piyasasında kurallar sil baştan yazılıyor. Ticaret Bakanlığı, yıllardır süregelen "önce tapu mu, önce para mı" krizini ve elden nakit taşıma riskini ortadan kaldıracak devrim niteliğindeki düzenlemeyi resmileştirdi. İkinci el araç piyasasında başarıyla uygulanan sistem, konut ve arsa satışlarına entegre ediliyor. Yapılan yönetmelik değişikliğiyle, 1 Mayıs 2026 tarihinden itibaren tüm taşınmaz alım satımlarında "Güvenli Ödeme Sistemi" kullanımı zorunlu hale getirildi.

PARA VE TAPU EŞ ZAMANLI EL DEĞİŞTİRECEK

Yeni dönemle birlikte Alanya’daki emlak ofisleri ve vatandaşlar için işlem süreçleri tamamen değişiyor. Artık milyonlarca liralık nakit paranın çantalarla tapu müdürlüklerine taşınması veya güvensiz yöntemlerle havale yapılması son bulacak. Sistem, "blokeli transfer" mantığıyla işleyecek. Alıcı, satış bedelini belirlenen banka hesabına yatıracak ve para burada bloke edilecek. Tapu dairesinde imzalar atılıp mülkiyet devri resmen gerçekleştiği saniye, sistemdeki para otomatik olarak satıcının hesabına aktarılacak.

DOLANDIRICILARA VE HIRSIZLIĞA GEÇİT YOK

Sistem, özellikle yabancıya satışın ve gayrimenkul hareketliliğinin yoğun olduğu Alanya’da yaşanan dolandırıcılık vakalarına karşı kalkan olacak. Sahte para riski, nakit paranın çalınma korkusu ya da "parayı gönderdim ama satıcı imzaya gelmedi" gibi mağduriyetler teknik olarak imkansız hale geliyor. İşlem sırasında herhangi bir anlaşmazlık çıkar ve satış iptal edilirse, bankada bekleyen para güvenli bir şekilde alıcının hesabına iade edilecek.

SEKTÖR TEMSİLCİLERİNDEN TAM DESTEK

Düzenlemenin piyasadaki şeffaflığı artıracağını belirten Türkiye Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan, kararın sektör için hayati önem taşıdığını vurguladı. 1 Şubat’ta devreye girecek "Elektronik İlan Doğrulama Sistemi" ile birlikte değerlendirildiğinde, emlak piyasasının çok daha güvenli bir yapıya kavuşacağı belirtiliyor. Taylan, yüksek meblağlı ödemelerin elden yapılmasının yarattığı güvenlik zafiyetinin bu zorunlulukla tamamen ortadan kalkacağına dikkat çekti.

KAYIT DIŞI EKONOMİYE NEŞTER

Zorunlu sistemin bir diğer kritik etkisi ise vergi kaybının önlenmesi olacak. Para transferlerinin tamamen banka sistemi üzerinden ve tapu ile entegre şekilde yürümesi, gayrimenkulün gerçek değeri üzerinden işlem görmesini teşvik edecek. Bu hamle, kayıt dışı ekonomiyle mücadelede en güçlü silahlardan biri olarak görülüyor. Alanya’daki emlak trafiğinde artık her kuruş kayıt altında ve güvende olacak.