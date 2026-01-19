Antalya’nın Kepez ilçesinde yaşanan ve detayları kan donduran aile içi cinayet, Alanya kamuoyunda da yankı uyandırdı. "Namus" gerekçesiyle işlendiği öne sürülen cinayette, bir kardeşin ağabeyini öldürmesi ve yengesini ağır yaralaması sonrası soruşturma genişletildi. Olayla ilgili aynı aileden 7 kişinin adliyeye sevk edilmesi, facianın boyutunu gözler önüne serdi.

PUSU KURUP KURŞUN YAĞDIRDI

Olay, Hüsnü Karakaş Mahallesi’ndeki bir site bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 25 yaşındaki Mehmet Emin Uluğtekin, otomobille siteye gelen ağabeyi Vedat Uluğtekin (30) ve diğer ağabeyinin eşi olan yengesi Zöhre Uluğtekin’i (35) beklemeye başladı. İkilinin araçtan inmesiyle birlikte harekete geçen saldırgan, belinden çıkardığı tabancayla peş peşe ateşledi.

ÖLÜMCÜL YARALAR ALDILAR

Saldırıda baş, boyun ve karın bölgesine isabet alan ağabey Vedat Uluğtekin, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Boyun ve çenesinden vurulan yenge Zöhre Uluğtekin’in ise hastanedeki tedavisi sürüyor. Olay yerinden kaçtıktan sonra suç aletini bir su kanalına atan saldırgan, daha sonra polis merkezine giderek teslim oldu.

"KENDİME YEDİREMEYİP KARAR VERDİM"

Emniyetteki sorgusunda cinayeti soğukkanlılıkla anlatan katil zanlısının ifadeleri dikkat çekti. Yasak aşk iddiasında bulunan Mehmet Emin Uluğtekin, "Ağabeyim ve diğer ağabeyimin eşi arasında ilişki olduğunu öğrendim. Bunu kendime yediremedim ve olayı gerçekleştirmeye karar verdim" diyerek cinayetin planlı olduğunu itiraf etti.

GENİŞ ÇAPLI GÖZALTI: TÜM AİLE ADLİYEDE

Cinayet büro ekipleri, tetikçinin ifadesi ve soruşturmanın derinleştirilmesi üzerine operasyon düğmesine bastı. Katil zanlısı Mehmet Emin Uluğtekin ile birlikte; babası Mehmet U., annesi Hatice U., kardeşleri Burhan U., Şahin U., Sultan Y. ve Gurbet K. de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Soruşturmanın seyri mahkeme kararıyla netleşecek.