Hakkındaki iddialara sert tepki gösteren Özcan, hem kendisine yönelik suçlamalara yanıt verdi hem de yürütülen soruşturmanın içeriğini eleştirdi.

​Mektubunda, ne şahsının ne de yakınlarının hesaplarında hukuka aykırı tek bir hareket bulunamadığını vurgulayan Özcan, MASAK raporlarının dahi temiz çıktığını belirtti. Belediyenin ve bağlı vakfın tüm kayıtlarının incelendiğini, yüzlerce kişinin ifadesine başvurulduğunu ancak "izaha muhtaç" hiçbir bulguya rastlanmadığını ifade etti.

​Özellikle "menfaat sağlama" iddialarına dikkat çeken Özcan, soruşturma kapsamında ortaya çıkan tek "menfaatin" aslında sosyal yardımlar olduğunu savundu. Kendisine yöneltilen suçlamaların odağında burs verilen öğrencilerin, tekerlekli sandalye sağlanan engellilerin ve belediyeden ayni/nakdi yardım alan ihtiyaç sahibi vatandaşların olduğunu dile getiren Bolu Belediye Başkanı, mektubunu "Bu işler bu kadar ucuz mu?" sorusuyla noktalayarak tepkisini dile getirdi.

