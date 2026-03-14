TİCARİ TAKSİLERDE KURAL DEĞİŞTİ

Ticari taksilerde “gerçek usulde vergilendirme” şartları, bugün itibarıyla Taksi Mali Cihazı uygulamasıyla birlikte resmen yürürlüğe girdi. Yeni dönemde taksi yolculuğunun sonunda fiş düzenlenmesi ve yolcuya verilmesi sürecin temel adımı haline geldi.

FİŞ ALMADAN İNMEYİN UYARISI

Uygulamanın devreye girmesiyle birlikte yolculara da kritik bir uyarı yapılıyor: Fiş almadan taksiden inen müşteriler tespit edildiğinde ceza uygulanacak. Bu nedenle yolculuk bitiminde fişin mutlaka alınması gerektiği vurgulanıyor.

DENETİM VE CEZA SÜRECİ

Taksi Mali Cihazı üzerinden fiş kesilmesi, gerçek usulde vergilendirme şartlarının bir parçası olarak hayata geçirildi. Yetkililer, fişsiz inişin tespiti durumunda cezai işlem uygulanacağını belirtiyor.

ALANYA’DA DA YAKINDAN İZLENECEK

Yeni düzenleme, taksi kullanan herkes gibi Alanya’daki vatandaşları ve kente gelen ziyaretçileri de ilgilendiriyor. Taksiye binenlerin, yolculuk sonunda fiş almayı ihmal etmemesi isteniyor.