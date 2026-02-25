Türkiye'nin siyasi gündemini hareketlendirecek kritik bir adım atılıyor. DEM Parti yetkilileri, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın bir yıl önce duyurduğu 'Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı'nın yıl dönümünde yeni bir mesaj paylaşılacağını ilan etti. Siyasi istikrar ve güvenlik atmosferine doğrudan etki etmesi beklenen bu durum, turizm ve ekonominin kalbi olan Alanya'da da vatandaşlar ve yerel siyasetçiler tarafından büyük bir dikkatle izleniyor.

BAŞKENTTE KRİTİK TOPLANTI VE 'İKİNCİ AŞAMA'

Başkent Ankara, 27 Şubat Cuma günü son derece önemli bir basın toplantısına ev sahipliği yapacak. Yılmaz Güney Sahnesi'nde düzenlenecek buluşmada DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan bizzat yer alacak. İmralı Heyeti üyeleri TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Asrın Hukuk Bürosu avukatı Faik Özgür Erol’un da katılacağı toplantıda, geride kalan bir yıllık sürecin bilançosu masaya yatırılacak. Toplantının en çok merak uyandıran noktası ise Öcalan'ın son görüşmelerde dile getirdiği ve "ikinci aşama" olarak adlandırılan sürece dair yeni mesajının kamuoyuyla paylaşılacak olması.

SİLAH BIRAKMA ÇAĞRISI HAFIZALARDA

Tam bir yıl önce, 27 Şubat 2025 tarihinde İmralı Adası'nda gerçekleşen görüşmenin ardından siyasette dengeleri değiştiren şok bir açıklama yapılmıştı. Öcalan o dönemki mesajında, Cumhurbaşkanı'nın iradesine ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin çağrılarına dikkat çekerek tarihi bir sorumluluk aldığını belirtmiş; PKK'ya kongre toplayarak silah bırakma ve örgütü feshetme talimatı vermişti. Alanya gibi farklı demografik yapıları barındıran kentlerde de yankı bulan bu sürecin ardından gelecek yeni mesajın, siyasetteki tansiyonu ve tartışmaları hangi yöne çekeceği merak konusu olmaya devam ediyor.