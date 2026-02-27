BEYAZIT Kulesi’ndeki bir meddahtan söz ederek meddah geleneğiyle anlatımına başlayan Akın, ülkemizin bilinmeyen insan öykülerini adeta bir terzi titizliğiyle işledi. Kimi zaman gülümseten kimi zaman düşündüren hikâyeler, izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Etkinliğe katılımın oldukça yoğun olduğu gözlenirken, program sonunda sanatçı uzun süre ayakta alkışlandı. Alanyalı sanatseverler, unutulmaz bir kültür-sanat akşamı yaşadı.



‘ALANYA’YA HEK ETTİĞİ DEĞERİ VERMELİYİZ’

Gösterinin arından Dim TV’ye özel açıklamalarda bulunan Sunay Akın, “Akdeniz kültürü çok önemlidir. Akdeniz kültürü gerçekten insanları aydınlatan, dünyayı güzelleştiren bir kültürdür. Alanya’mızı Akdeniz kültürü içinde düşünmemiz gerekir. Akdeniz’de hemen hemen bu kültürdeki her yeri gördüm. Alanya en güzel kentlerden biri diyebilirim. Bütün Akdeniz havzasından söz edince benim kalbimde ilk beşe girer. Alanya bu kültür güzelliğini, zenginliğini devam ettiren bir kent. Tarihiyle doğasıyla ve en önemlisi insanıyla. Türkiye günümüzde 3 T üzerinden duruyor aslında. Tekstil, tarım ve turizm. Alanya tarımın ve turizmin en önemli kentlerinden biri. Ne yazık ki 3 T’yi biz kaybediyoruz. Alanya’yı daha çok önemsemeliyiz. Hak ettiği değeri daha çok vermeliyiz. Alanya’yı Alanya yapan o güzel insanlarıdır. Onlara daha değer vermeliyiz” diye konuştu.



‘ALANYA’YA GELMEK ÇOK GÜZEL’

Gösteriyi izlemeye gelen sanatseverlere teşekkür eden Akın, “Alanya bu konuda çok şanslı. Çünkü Anadolu’da gerçek anlamıyla kültür şövalyeleri vardır. Ben ve benim gibi insanlar hazıra konuyoruz aslında. Ama burada kültürü ve sanatı var eden, bir arada yaşama kültürünü var eden çok değerli insanlar var. Onlardan biri de Alanya’da. O isim sevgili Çetin Çevik kardeşim. Onun 10 yıllık emeği sayesinde Alanya ülkemizin sanat dünyasında önde gelen saygın kentlerden biri. Yani Alanya’ya gidilir. Çetin Çevik’in emeği karşılığında burada gerçekten bir seyirci oluştu. Buraya insanların gelmesi hiç kolay değil, zorlu ve meşaketli bir iştir. Alanya’ya gelmek çok güzel. Bu sanat oyunu gerçekten burada nitelikli insanlarla üretiliyor” ifadelerini kullandı.



‘YEREL BASINA SAHİP ÇIKIN’

Ülkede yerel basının desteklenmesi gerektiğine de vurgu yapan Akın, “Bir ülkenin yerel basını çok çok önemlidir. Gazeteleri, televizyonları, radyoları. Alanyalılar lütfen Alanya’nın yerel basınına sahip çıkın” dedi.