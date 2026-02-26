Antalya’da futbol heyecanı acı bir olayla gölgelendi. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynanan Juventus - Galatasaray maçını izleyen 63 yaşındaki bir vatandaş, karşılaşma sırasında fenalaştı.



MAÇ SIRASINDA KALP KRİZİ GEÇİRDİ



Edinilen bilgilere göre, maç esnasında rahatsızlanan vatandaş için çevredekiler sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, kalp krizi geçirdiği değerlendirilen 63 yaşındaki kişiye müdahale etti.



Sağlık ekiplerinin tüm çabalarına rağmen talihsiz vatandaş hayatını kaybetti. Olayla ilgili gerekli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.



GALATASARAY SON 16’YA YÜKSELDİ



Öte yandan UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray, deplasmanda Juventus’a 3-2 mağlup olmasına rağmen, ilk maçtaki 5-2’lik galibiyetin avantajıyla toplamda 7-5’lik skorla son 16 turuna yükseldi.



Maçın ardından Antalya’da yaşanan acı olay, sporun heyecanının bir anda hüzne dönüşmesine neden oldu.

