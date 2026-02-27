KÜRESEL Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, Kasım 2025'te Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı seçilen Cem Özcan’ı ziyaret etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede, Alanya turizminin mevcut durumu, 2026 sezonuna yönelik beklentiler ve tanıtım faaliyetlerinde medya kuruluşlarının rolü ele alındı.

MEDYA VE TURİZM İŞ BİRLİĞİ

Ziyarette konuşan KGK Genel Başkanı Dim, turizm destinasyonlarının ulusal ve uluslararası alanda doğru tanıtımının büyük önem taşıdığını belirterek, yerel ve uluslararası basının bu süreçte etkin bir köprü görevi üstlendiğini ifade etti. Dim, Alanya’nın marka değerinin artırılması noktasında medya ile turizm sektörü arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

ALTİD Başkanı Özcan ise nazik ziyaretinden dolayı Dim’e teşekkür ederek, Alanya’nın sürdürülebilir turizm hedefleri doğrultusunda tanıtım çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini söyledi. Özcan, sektör temsilcileri ile basın kuruluşları arasındaki diyaloğun artmasının destinasyon tanıtımına önemli katkı sağlayacağını dile getirdi.

Muhabir: Gülser YİĞİT