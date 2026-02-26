Antalya genelinde, özellikle Alanya gibi kiralık konut piyasasının hareketli olduğu ilçelerde milyonlarca ev sahibini ilgilendiren kira geliri beyannamesi dönemi başlıyor. Gelir İdaresi Başkanlığı’na (GİB) göre 2025 takvim yılı kira gelirleri, 1-31 Mart 2026 arasında beyan edilecek. Vergi ödemesi ise iki taksitte yapılacak: 31 Mart ve 31 Temmuz.



KİMLER BEYANNAME VERECEK?



GİB’in paylaştığı bilgilere göre, 2025 yılı için konut kira gelirinde 47 bin TL istisna uygulanıyor. Yıllık konut kira geliri bu tutarı aşan mükelleflerin beyanname vermesi gerekiyor. Kesintiye tabi (stopajlı) işyeri kira gelirinde ise 330 bin TL sınırının aşılması halinde beyan zorunlu hale geliyor.



ELDEN ÖDEME SADECE EV SAHİBİNİ DEĞİL, KİRACIYI DA ZORLAR



Bu dönem yalnızca mülk sahiplerini değil, kiracıları da yakından ilgilendiriyor. Kira bedelinin banka dışından ödenmesi, elden teslim edilmesi ya da kira tutarının düşük gösterilmesi gibi uygulamalar, tespit edilmesi halinde taraflar açısından idari yaptırım riskini artırıyor. Antalya’da kiralamaların yoğun olduğu bölgelerde, kiracıların da ödeme yöntemine dair belgelerini düzenli tutması önem taşıyor.



GİDER YÖNTEMİ SEÇİMİ VE İSTİSNA RİSKİ



Konut kira gelirlerinde istisna uygulandıktan sonra, mükellefler götürü gider ya da gerçek gider yöntemlerinden birini seçebiliyor. Yanlış veya eksik beyan gibi durumlarda ise istisna hakkının kaybedilmesi gibi sonuçlar doğabiliyor. Bu nedenle, özellikle birden fazla gayrimenkulü olanların ya da işyeri-konut kira gelirini birlikte elde edenlerin hesabını netleştirmesi gerekiyor.



BEYAN NEREDEN VERİLİR, ÖDEME NASIL YAPILIR?



GİB, beyanın Hazır Beyan Sistemi üzerinden kolayca yapılabildiğini belirtiyor. Beyannamenin onaylanmasının ardından tahakkuk eden vergiler, sistem üzerinden veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla ödenebiliyor.



