Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, 3 Mart gece saatlerine kadar ilçede hava sıcaklıklarının düşeceğini ancak zirai don riskinin bulunmadığını açıkladı. Sahil kesimlerinde sıcaklığın +6 derecenin altına düşmeyeceğini, yüksek kesimlerde ise 700-800 rakıma kadar +2 derecenin altında olmayacağını bildiren Göktepe, üreticilere örtü altı alanlarda naylon ve plastik örtülerin kapalı tutulması ve havalandırmaların kontrol edilmesi yönünde uyarıda bulundu.

‘ZİRAİ DON RİSKİ UYARISI YOK’

Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, “3 Mart gece saatlerine kadar ilçemiz genelinde meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda havada soğuma olacağı hususunda sizleri bilgilendirmek istiyoruz. Alanya Meteoroloji Müdürümüzle görüşmelerimiz doğrultusunda ilçemiz genelinde hem sahil kesimlerinde örtü altı sebze üretiminin olduğu kesimlerde hem de yüksek kesimlerde 700-800’lü rakımlara kadar sıcaklığın +2 derecenin altına düşmeyeceği konusunda bilgiler aldık. Sahil kesimimiz +6 derecenin altına düşmeyecek. Üreticilerimiz odamızı arayarak bilgi istiyorlar. Herhangi bir zirai don uyarısı olmadığını belirtmek isterim. Ancak biz de örtü altı alanlarımızda naylonlarımızın ve plastik örtümüzün çekili olmasına, havalandırmalarımızın kapalı olmasına dikkat edelim” dedi. (Hatice NERGİZ)