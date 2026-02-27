Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılan değişiklikler bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle birlikte trafik ihlallerine uygulanan idari para cezaları yükseltildi, bazı ihlallerde ehliyete el koyma ve araçların trafikten men edilmesi gibi yaptırımlar genişletildi.



Turizm sezonunun yoğun geçtiği Alanya ve Antalya genelinde artan araç trafiği dikkate alındığında, yeni cezalar özellikle yaz aylarında sürücüler için daha büyük önem taşıyor.



ALKOLLÜ ARAÇ KULLANIMINA AĞIR YAPTIRIM



0,50 promil üzeri alkollü araç kullananlara verilen ceza 25 bin liraya yükseltildi. İkinci kez yakalananlara 50 bin lira, üçüncü ve sonraki ihlallerde ise 150 bin lira ceza uygulanacak.



Uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen sürücülere 150 bin lira ceza ve ehliyet iptali uygulanacak. Kolluğun ölçüm talebini reddedenler de aynı miktarda cezayla karşı karşıya kalacak ve 5 yıl süreyle ehliyetlerine el konulacak.



TRAFİKTE SALDIRGAN DAVRANIŞA 180 BİN LİRA CEZA



Başka bir aracı saldırı amacıyla ısrarla takip eden ya da araçtan inerek tehdit oluşturan sürücülere 180 bin lira idari para cezası kesilecek. Bu kişilerin ehliyetleri 60 gün süreyle geri alınacak, araçları ise 30 gün trafikten men edilecek.



Ehliyetin iadesi için psikoteknik değerlendirme şartı aranacak.



EHLİYETSİZ ARAÇ KULLANANLARA 200 BİN LİRAYA VARAN CEZA



Ehliyetsiz araç kullananlara 40 bin lira ceza uygulanacak. Ehliyeti geçici olarak alınmış ya da iptal edilmiş olmasına rağmen araç kullananlara ise 200 bin lira ceza kesilecek.



Ehliyeti iptal edilen kişiye araç kullandıran işletenlere de 40 bin lira idari para cezası verilecek.



KIRMIZI IŞIK VE CEP TELEFONU İHLALİ



Kırmızı ışık ihlali nedeniyle kazaya sebep olan sürücülerin ehliyetleri 60 gün süreyle geri alınacak. Bir yıl içinde 6 kez kırmızı ışık ihlali yapanların ehliyeti iptal edilecek.



Seyir halinde cep telefonu kullananlara 5 bin lira ceza uygulanacak. Aynı ihlalin bir yıl içinde tekrarlanması halinde cezalar 10 bin ve 20 bin liraya kadar çıkacak, her seferinde 30 gün ehliyete el konulacak.



MAKAS, TERS YÖN VE YOL KESMEYE 90 BİN LİRA



Trafikte “makas atan”, otoyolda ters yönde ilerleyen ya da trafiği keyfi şekilde durduran sürücülere 90 bin lira ceza kesilecek.



Ambulans ve itfaiyeye yol vermeyenlere 46 bin lira ceza uygulanacak. Geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol vermemenin cezası ise 15 bin lira olarak belirlendi.



HIZ SINIRLARINDA KADEMELİ CEZA



Hız ihlallerinde cezalar, aşım oranına göre kademeli olarak artırıldı. Yerleşim yeri içinde hız sınırını 66 kilometre/saatten fazla aşanlara 30 bin lira ceza verilecek ve ehliyetleri 90 gün süreyle geri alınacak.



Yerleşim yeri dışında da benzer şekilde 71 kilometre/saat ve üzeri hız aşımında 30 bin lira ceza uygulanacak.



“DUR” İHTARINA UYMAYANLARA 200 BİN LİRA

Polisin “dur” ihtarına uymayarak kaçan sürücülere 200 bin lira ceza kesilecek. Bu sürücülerin ehliyetleri 60 gün süreyle geri alınacak, araçları da 60 gün trafikten men edilecek.



Yeni düzenlemeyle birlikte özellikle alkollü araç kullanma, hız ihlali ve saldırgan sürüş davranışlarına karşı daha caydırıcı bir dönem başladı. Antalya ve Alanya’da yaz trafiğinin yoğunlaştığı dönemde sürücülerin kurallara daha fazla dikkat etmesi bekleniyor.

