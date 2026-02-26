2025 yılında elde edilen kazançlara ilişkin gelir vergisi beyannamesi dönemi başlıyor. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) verilerine göre, Alanya’daki mükellefler yıllık gelir vergisi beyannamelerini 1–31 Mart tarihleri arasında verecek.

KİMLER BEYANNAME VERECEK?

Alanya’da ticari, zirai ve mesleki faaliyet yürüten gerçek usulde gelir vergisi mükellefleri beyannamelerini elektronik ortamda iletecek. Geliri sadece ücret, kira, menkul sermaye iradı veya diğer kazanç ve iratlardan oluşan vatandaşlar ise işlemlerini Dijital Vergi Dairesi (Hazır Beyan Sistemi) üzerinden gerçekleştirebilecek.



ALANYA’DA KİRA GELİRİNE 47 BİN LİRA SINIRI



2025 yılı içinde konuttan 47 bin lira ve üzeri kira geliri elde eden Alanyalı gayrimenkul sahipleri gelir vergisi ödeyecek. Bu tutarın altında kira geliri olanlar beyanname vermeyecek.



Turizm kenti Alanya’da özellikle konut kiralamalarından gelir elde eden mülk sahiplerinin istisna tutarını dikkatle kontrol etmesi gerekiyor. Süresinde beyan yapılmaması halinde özel usulsüzlük cezası uygulanacak. Verginin zamanında tahakkuk etmemesi durumunda ise vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi devreye girecek.

ÖDEME TAKVİMİ



2025 takvim yılı kazançlarına ilişkin tahakkuk eden gelir vergisi iki eşit taksitte ödenebilecek:



Birinci taksit: 31 Mart

İkinci taksit: 31 Temmuz



Ödemeler; GİB’in internet sitesi, Dijital Vergi Dairesi, mobil uygulama, anlaşmalı bankalar ve PTT şubeleri üzerinden yapılabilecek.



YÜZDE 5 VERGİ İNDİRİMİ İMKANI



Gelir Vergisi Kanunu’ndaki şartları taşıyan ticari, zirai ve mesleki kazanç sahipleri ile bazı kurumlar vergisi mükellefleri, hesaplanan vergi üzerinden yüzde 5 indirim hakkından yararlanabilecek.



İndirimden faydalanmak için:



İlgili yıl ve önceki iki yıla ait beyannamelerin süresinde verilmiş olması,

Kesinleşmiş bir vergi tarhiyatının bulunmaması,

Tahakkuk eden vergilerin zamanında ödenmiş olması gerekiyor.

Şartları sağlayan Alanyalı mükellefler için bu uygulama önemli bir mali avantaj sunuyor.



