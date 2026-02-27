İYİ Parti Alanya İlçe Teşkilatı, saha çalışmaları kapsamında Cuma Pazarı’nda esnaf ve vatandaş ziyaretinde bulundu. İlçe Başkanı Hilmi Er ve beraberindeki parti heyeti, İYİ Parti Genel Merkezi tarafından hazırlanan "İnsanca Yaşam, Adil Devlet, Güçlü Gelecek İçin Ekonomi Politikalarımız" başlıklı broşürleri vatandaşlara ulaştırarak parti programı hakkında bilgilendirme yaptı.



​SOSYAL DEVLET VE SAĞLIK VURGUSU

​Dağıtılan broşürlerde, İYİ Parti’nin iktidar olması durumunda hayata geçireceği sosyal politikalar detaylandırıldı. Metinde; sosyal yardımların siyasetin bir aracı olmaktan çıkarılacağı ve insan onurunu koruyan bir sosyal devlet görevi haline getirileceği ifade edildi. Sağlık alanında ise Aile Sağlığı Merkezleri’ndeki tüm hizmetlerin ücretsiz olacağı, sevk edilen hastaların tedavi giderlerinin SGK tarafından karşılanacağı ve SMA, DMD gibi nadir hastalıklar için özel bir fon kurulacağı belirtildi.



​KONUT VE ÇALIŞMA HAYATINA YÖNELİK ÇÖZÜMLER

​Parti heyetinin esnaf ve vatandaşlara anlattığı çözüm önerileri arasında şu başlıklar öne çıktı:

Kentsel rantların vergilendirilmesi, dar gelirli ailelerin kira öder gibi konut sahibi yapılması ve ilk konut alımında tapu harcının kaldırılması.

​İşsiz kalan vatandaşlara 12 ay boyunca destek sağlayacak bir sigorta sisteminin kurulması.

Ücretlerin bilimsel kriterlere göre belirlenmesi ve çalışanların milli gelir artışından pay alması.

​Mahalle düzeyinde kreşlerin yaygınlaştırılması ve ev kadınlarına, primlerinin bir kısmı Hazine tarafından karşılanmak suretiyle isteğe bağlı emeklilik hakkı tanınması.

​Başkan Hilmi Er ve İYİ Parti heyeti, pazar yerindeki esnafın taleplerini dinleyerek partinin ekonomi reçetesini paylaşmaya devam edeceklerini belirttiler.