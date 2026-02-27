Alanya Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) ekipleri, Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhunu yaşatmaya devam ediyor. İhtiyaç sahibi çocukları hanelerinde ziyaret eden ekipler, miniklerin yüzlerini güldüren bir bayram sürprizi gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen hane ziyaretleri kapsamında toplam 991 çocuğa, LC Waikiki Mağazacılık Hizmetleri A.Ş.’nin katkılarıyla temin edilen kişiye özel kıyafetler ulaştırıldı. Çocuklar, kendileri için özenle seçilen kıyafetleri almanın mutluluğunu yaşarken, ekipler de Ramazan ayının anlamını gönüllere dokunarak pekiştirdi. Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, “Ramazan ayının paylaşma ruhu, bolluk ve bereketi ile hayata geçirilen bu anlamlı destek sayesinde çocuklarımızın yüzlerinde tebessüm, gönüllerinde ise bayram sevinci oluştu. LC Waikiki ailesine katkılarından dolayı teşekkür ediyor; çocuklarımızın mutluluğu ve huzuru için her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu. (Şerife ÇOBAN)

Kaynak: Haber Merkezi