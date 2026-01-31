Türkiye’nin yakından takip ettiği organize suç örgütü soruşturmasında kritik bir eşik daha aşıldı. "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "kasten öldürme" gibi ağır suçlardan kırmızı bültenle aranan Serdar Sertçelik, kaçtığı Macaristan’da yakalanmasının ardından Türk adaletine teslim edildi. 25 Mayıs 2024’te Macaristan’da ele geçirilen Sertçelik’in iade süreci tamamlanarak Türkiye’ye getirilmesi, kamuoyunda "büyük hesaplaşmanın başlangıcı" olarak nitelendirildi. Alanya ve çevresindeki suçla mücadele operasyonlarının da sıkılaştığı bir dönemde, bu iade ve tutuklama haberi emniyet güçlerince yakından izleniyor.

ADLİYEDE SUSMA HAKKINI KULLANDI

Jandarma eşliğinde Ankara Adliyesi’ne sevk edilen organize suç örgütü yöneticisi Sertçelik, savcılık makamında ifade verdi. Ancak Sertçelik’in, uzun süredir yurt dışında tutuklu olmasını ve dosyanın kapsamını gerekçe göstererek ayrıntılı savunma yapmaktan kaçındığı ve susma hakkını kullandığı öğrenildi. Zanlının, ilerleyen süreçte daha detaylı beyanda bulunacağını belirttiği kaydedildi.

DEMİR PARMAKLIKLAR ARDINDA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadesi alındıktan sonra tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen Sertçelik, Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayhan Bora Kaplan örgütünün en kritik isimlerinden biri olan Sertçelik’in tutuklanması, örgütün faaliyetlerine yönelik yürütülen geniş çaplı operasyonlarda yeni bir düğümün çözülmesi bekleniyor. Adli makamlar, suç örgütlerine karşı verilen mücadelenin tavizsiz süreceği mesajını verdi.